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Nişantaşı Üniversitesi’nde skandal: 750 milyon lira borcu ödemediler

Nişantaşı Üniversitesi’nde skandal: 750 milyon lira borcu ödemediler
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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02 Ekim 2024 - 16:06

MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal’ın sahibi olduğu Nişantaşı Üniversitesi’nin Ağaoğlu Grup’a ait olan Maslak 1453’te bulunan yerleşkesinin 20 milyon dolar mülkiyet borcunu ödemediği ve birikmiş aidat tutarının ise 50 milyon lirayı aştığı iddia edildi.,

Maslak 1453’te bulunan NeoTech Kampüs olarak hizmet veren Nişantaşı Üniversitesi bir skandalla gündeme geldi. İddiaya göre Ali Ağaoğlu’na ait olan Maslak 1453’te, Nişantaşı Üniversitesi’nin birikmiş borçlarını ödemediği, bu borçlar sebebiyle de iki tarafın halihazırda davalık olduğu öğrenildi.

50 MİLYON LİRAYI AŞKIN AİDAT BEDELİNİ ÖDEMEDİLER

Sarıyersoz.com’dan Aykut Metehan’ın haberine göre; Nişantaşı Üniversitesi’nin, Maslak 1453’te hizmet vermeye başlamasından bu yana hiçbir aidat borcunu ödemediği, bu borçların biriktiği, birikmiş borç tutarının ise 50 milyon lirayı aştığı ortaya çıktı.

20 MİLYON DOLAR MÜLKİYET BEDELİ DE ÖDENMEDİ

Ayrıca üniversitenin kullandığı mülkün 20 milyon dolar değerinde olduğu ve bu parayı da ilgili tarafa ödemediği ifade edildi.

GİDERLERİ AĞAOĞLU KARŞILIYOR

Maslak 1453 site yönetiminin verdiği bilgiye göre Nişan Taşı Üniversitesi’nin ödemediği aidat gelir-gider dengesinde açık oluşturuyor. Üniversitenin elektrik ve diğer giderlerinin ise Ali Ağaoğlu’na ait olan Akdeniz İnşaat tarafından karşılandığı öğrenildi.

BİR ÖĞRENCİ BORCUNU ÖDEMEDİĞİNDE…

Özel Üniversite olarak hizmet veren kurumda öğrencilerin fahiş harç ücretlerini ödemediğinde öğrencinin üniversite ile ilişiğinin kesilmesi yoluna gidildiği bilinirken, Levent Uysal’ın kurucusu olduğu bu üniversitenin 700 milyon lirayı aşkın bu borcu ödememesi ise şaşkınlık yarattı.

Maslak 1453 yönetimi ve avukatları bu iddiaları Sarıyer Söz Gazetesi’ne doğrularken üniversite yanıt vermekten kaçındı üniversitenin bu sessizliği ‘iddiaları kabul ediyor’ şeklinde yorumlandı.

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