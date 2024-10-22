FETÖ elebaşı Gülen’in ölümü nedeni belli oldu! Hastane doktoru açıkladı…

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ölümüyle ilgili tedavi gördüğü Amerika’daki hastaneden açıklama geldi.
ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANDI
Amerika’nın Sesi muhabiri Mehmet Sümer’in aktardığına göre Gülen, doğal nedenlerle öldü.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Mehmet Sümer, şu ifadeleri kullandı:
“Fethullah Gülen’in tedavi gördüğü St. Luke Hastanesi doktorlarından Dr. Douglas Degler’ın, Gülen’in hastanede tedavi gördüğü ve doğal nedenlerle öldüğünü söylediği bir video yayınlandı. Hastane yönetimi şu ana kadar bizim tüm sorularımızıysa yanıtsız bıraktı.”
KRONİK SAĞLIK SORUNLARI VARDI
Dün ölen Fetullah Gülen’in uzun süredir böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı gibi kronik sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu. Örgüt ölüm haberini gizlemeyi tartıştı ancak sonunda açıklamaya karar vermişti. İstihbarat kaynakları Gülen’in cenazesinin Türkiye’ye getirilmesinin söz konusu olmadığını açıklamıştı.