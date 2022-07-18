Nihal Candan’dan olay pozlar! Pembe tangasıyla verdiği üstsüz poz akılları aldı…

Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler cesur pozlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Son olarak Bahar Candan üstsüz pozunu paylaşmıştı. Kardeşinin gerisinde kalamayan Nihal Candan’dan da üstsüz poz geldi. Candan pembe tangasıyla verdiği üstsüz pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.
İşte Benim Stilim yarışmasıyla abla kardeş yıldızı parlayan Bahar ve Nihal Candan gündemden düşmüyor.
Açıklamaları ve cesur paylaşımlarıyla olay yaratan Candan kardeşler yine sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.
Bahar Candan son olarak Onlyfans’a katılmış ve üstsüz haliyle de bunu duyurmuştu.
Göğüslerini elleriyle kapatıp paylaşımlar yapan Bahar Candan’ı ablası takip etti.
Kardeşinin gerisinde kalamayan Nihal Candan’dan da üstsüz poz geldi.
Candan pembe tangasıyla verdiği üstsüz pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.
İşte olay yaratan o pozlar…