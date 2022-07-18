Nihal Candan’dan olay pozlar! Pembe tangasıyla verdiği üstsüz poz akılları aldı…

Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler cesur pozlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Son olarak Bahar Candan üstsüz pozunu paylaşmıştı. Kardeşinin gerisinde kalamayan Nihal Candan’dan da üstsüz poz geldi. Candan pembe tangasıyla verdiği üstsüz pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.