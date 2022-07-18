20 yıl sonra gelen mutluluk! Jennifer Lopez ile Ben Affleck evlendi!

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Jennifer Lopez, 20 yıl önce ayrıldığı oyuncu sevgilisi Ben Affleck ile dünya evine girdi. 2002’de nişan atan çift, ikinci kez şans verdikleri ilişkilerini evlilikle taçlandırdı
Bir dönem magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olarak gösterilen ve ‘Bennifer’ olarak anılan şarkıcı Jennifer Lopez (52) ile aktör Ben Affleck (49), 20 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Yıllar sonra yeniden bir araya gelen ve ikinci baharlarını yaşayan Lopez ve Affleck, aşklarını bu kez nikah masasını taşıdı.
“ONLAR ARTIK KARI KOCA!”
TMZ’nin aktardığı habere göre; Ünlü çift önceki gün evlendi. İkili, evlilik işlemlerini Nevada’ya bağlı Clark County’de gerçekleştirdi. Çifte yakın bir kaynak, “Onlar artık karı koca” ifadesini kullandı.
“YÜZÜKLERİMİZİ HAYATIMIZIN SONUNA KADAR TAŞIYACAĞIZ”
Ünlü şarkıcı Lopez, hayranlarına gönderdiği email ve blog yazısında Affleck ile evlendiğini doğruladı. Lopez, Instagram’dan bir fotoğrafıyla duyurduğu evliliğine dair, “Yaptık. Aşk çok güzel. Aşk çok müşfik. Ve anlaşılan o ki aşk sabırlı. Hem de 20 yıl boyunca” sözlerini kaleme aldı.
Lopez, düğünlerine dair ise şunları yazdı:
“Tam da istediğimiz gibi oldu. Gece Vegas’a uçtuk, evlilik cüzdanı için diğer çiftlerle beraber sıraya girdik, dünyanın düğün başkentinde herkesle aynı yolculuğu gerçekleştirmiş olduk. Hayal edebileceğiniz en iyi şahitlerle, eski filmden bir elbise ve Ben’in dolabından bir ceket ile küçük bir şapelde kendi yeminlerimizi dile getirdik, hayatımızın sonuna kadar taşıyacağımız yüzüklerimizi birbirimize verdik.”
FİLM SETİNDE BAŞLAYAN AŞK
Jennifer Lopez ile Ben Affleck, “The Interest” film setinde tanışmıştı ancak o dönem ünlü şarkıcı, Chris Judd ile evliydi. Lopez, Judd’dan boşandıktan sonra Affleck ile büyük bir aşka yelken açmıştı. İkili, ardından nişanlanarak, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Hatta Affleck, o dönem Lopez’in albümünün en ünlü şarkısı ‘Jenny from the Block’ın klibinde bile rol almıştı.
DÜĞÜNLERİNİ ERTELEYİP, AYRILIK KARARI ALMIŞLARDI
Çiftin aşkları, ortaya atılan iddiaların ardından yarım kalmıştı. Jennifer Lopez’e 2.5 milyon dolarlık pembe elmas bir nişan yüzüğü takan Ben Affleck’in, yüzüğü olmadan kulüplerde eğlendiği öne sürülmüştü. Ünlü aktörün film çekimi için gittiği Kanada’da bir kulüpte kadınlarla birlikte olduğu da iddia edilmişti.
İkili, haklarında çıkan bu dedikoduların ardından önce evlilik tarihlerini ertelemiş, ardından da 2004 yılında yollarını ayırdıklarını duyurmuştu. Ayrılığı isteyen tarafın Ben Affleck olduğu konuşulurken, oyuncu kısa bir süre sonra Jennifer Garner ile evlenmişti. Jennifer Lopez’in de hayatına eski arkadaşı olan ünlü şarkıcı Marc Anthony girmişti.
“BIRAKTIKLARI YERDEN DEVAM EDİYORLAR”
OK! Magazine’e konuşan bir kaynak, Affleck’in bu kez Jennifer Lopez’i kaybetmek istemediğini belirtmişti. Aynı isim, “Teknik olarak bu yeni bir ilişki gibi görünebilir ancak onlar yıllar önce bıraktıkları yerden devam ediyorlar. Birbirleri hakkında her şeyi biliyorlar.” ifadelerini kullanmıştı. Başka bir kaynak ise ünlü aktörün, evlilik teklifi için hazırlık yaptığını söylemişti.
EVLİLİK İÇİN TEK ŞARTI ÇOCUKLARI
Daha önce 3 kez nikah masasına oturan Lopez ise çocukları tarafından temkinli davranmaktan yanaydı. Ünlü şarkıcı, Marc Anthony ile evliliğinden olan 13 yaşındaki ikizleri Emme ve Maximilian onayını almadan evlenmek istemiyordu. Çifte yakın kaynaklar, Lopez’in küllerinden doğan aşkı çok tutkulu yaşadığını belirterek, “Lopez, ilişkilerdeki kimyaya her zaman önem verdi. Böyle bir yıldırım aşkının kaç kez yaşanabileceğinin farkında.” ifadelerini kullanmıştı.
“ARTIK DAHA BİLİNÇLİYİZ”
Ünlü şarkıcı da daha önce verdiği bir röportajda Ben Affleck ile yıllar sonra yeniden başlayan ilişkisiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Lopez, “Artık biraz daha yaş aldık, biraz daha bilgeyiz ve daha fazla tecrübemiz var. Yaşamlarımızda farklı bir yerdeyiz. Artık çocuklarımız var ve bütün bunlar hakkında daha bilinçliyiz.” demişti.
3 KEZ NİKAH MASASINA OTURDU
Jennifer Lopez, ilk evliliğini 1997-1998 yılları arasında oyuncu Ojani Noa ile yapmıştı. Lopez, ardından 2001-2003 yılları arasında yine bir başka oyuncu olan Cris Judd ile hayatını birleştirmişti. Şarkıcı, son evliliğini de 2004 ile 2014 arasında kendisi gibi şarkıcı olan Marc Anthony ile yapmıştı. Çiftin bu evlilikten dünyaya gelen Emme ve Max (13) adında ikiz çocukları var.
3 ÇOCUK BABASI
2005-2018 yılları arasında evli kalan Affleck ile Garner’ın; Violet (15), Seraphina (12) ve Samuel (9) adlarında üç çocuğu bulunuyor.