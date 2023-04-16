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New York Times’tan Kemal Kılıçdaroğlu analizi!

New York Times’tan Kemal Kılıçdaroğlu analizi!
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16 Nisan 2023 - 15:28
The New York Times gazetesi, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu üzerine hazırlanan analizde, Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyasını “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zıt kutbu olmak” üzerinden kurguladığını yazdı.

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