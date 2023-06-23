Netflix Türkiye’de en çok izlenenler belli oldu! Listedeki Türk yapımları dikkat çekti…

Netflix’te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı. 12 – 18 Haziran haftasında en çok izlenen yapımlar belli oldu. Top 10 listesindeki Türk yapımları ise dikkat çekti.

İşte geçtiğimiz hafta Netflix Türkiye’de en çok izlenen filmler…