Netflix Türkiye’de en çok izlenenler belli oldu! Listedeki Türk yapımları dikkat çekti…

Dijital yayın platformu Netflix Türkiye’de haftanın en çok izlenen yapımları listesi güncellendi. Top 10 listesindeki Türk yapımları ise dikkat çekti…
Netflix’te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı. 12 – 18 Haziran haftasında en çok izlenen yapımlar belli oldu. Top 10 listesindeki Türk yapımları ise dikkat çekti.
İşte geçtiğimiz hafta Netflix Türkiye’de en çok izlenen filmler…
10. Önemsiz Biri
9. Extraction
8. Barış Akarsu “Merhaba”
7. Tetikçi
6. Assassin’s Creed
5. Mahalleden Arkadaşlar
4. Zamanda Tutsak
3. Merve Kült
2. Extraction 2
1. İllegal Hayatlar
İşte geçtiğimiz hafta Netflix Türkiye’de en çok izlenen diziler…
10. Maşa ile Koca Ayı 5. sezon
9. Arnold
8. Gezegenimiz 2
7. FUBAR 1. sezon
6. Valeria 3. sezon
5. Terzi 1. sezon
4. Never Have I Ever 4. sezon
3. Sahte Profil 1. sezon
2. Bloodhounds 1. sezon
1. Black Mirror 6. sezon