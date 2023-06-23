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Netflix Türkiye’de en çok izlenenler belli oldu! Listedeki Türk yapımları dikkat çekti…

Netflix Türkiye’de en çok izlenenler belli oldu! Listedeki Türk yapımları dikkat çekti…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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23 Haziran 2023 - 10:03

Dijital yayın platformu Netflix Türkiye’de haftanın en çok izlenen yapımları listesi güncellendi. Top 10 listesindeki Türk yapımları ise dikkat çekti…

Netflix Türkiye’de en çok izlenenler belli oldu! Listedeki Türk yapımları dikkat çekti… - Sayfa 1

Netflix’te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı. 12 – 18 Haziran haftasında en çok izlenen yapımlar belli oldu. Top 10 listesindeki Türk yapımları ise dikkat çekti.

İşte geçtiğimiz hafta Netflix Türkiye’de en çok izlenen filmler…

122

Netflix Türkiye’de en çok izlenenler belli oldu! Listedeki Türk yapımları dikkat çekti… - Sayfa 2

10. Önemsiz Biri

222

Netflix Türkiye’de en çok izlenenler belli oldu! Listedeki Türk yapımları dikkat çekti… - Sayfa 3

9. Extraction

322

Netflix Türkiye’de en çok izlenenler belli oldu! Listedeki Türk yapımları dikkat çekti… - Sayfa 4

8. Barış Akarsu “Merhaba”

422

Netflix Türkiye’de en çok izlenenler belli oldu! Listedeki Türk yapımları dikkat çekti… - Sayfa 5

7. Tetikçi

522

Netflix Türkiye’de en çok izlenenler belli oldu! Listedeki Türk yapımları dikkat çekti… - Sayfa 6

6. Assassin’s Creed

622

Netflix Türkiye’de en çok izlenenler belli oldu! Listedeki Türk yapımları dikkat çekti… - Sayfa 7

5. Mahalleden Arkadaşlar

722

Netflix Türkiye’de en çok izlenenler belli oldu! Listedeki Türk yapımları dikkat çekti… - Sayfa 8

4. Zamanda Tutsak

822

Netflix Türkiye’de en çok izlenenler belli oldu! Listedeki Türk yapımları dikkat çekti… - Sayfa 9

3. Merve Kült

922

Netflix Türkiye’de en çok izlenenler belli oldu! Listedeki Türk yapımları dikkat çekti… - Sayfa 10

2. Extraction 2

1022

Netflix Türkiye’de en çok izlenenler belli oldu! Listedeki Türk yapımları dikkat çekti… - Sayfa 11

1. İllegal Hayatlar

1122

Netflix Türkiye’de en çok izlenenler belli oldu! Listedeki Türk yapımları dikkat çekti… - Sayfa 12

İşte geçtiğimiz hafta Netflix Türkiye’de en çok izlenen diziler…

1222

Netflix Türkiye’de en çok izlenenler belli oldu! Listedeki Türk yapımları dikkat çekti… - Sayfa 13

10. Maşa ile Koca Ayı 5. sezon

1322

Netflix Türkiye’de en çok izlenenler belli oldu! Listedeki Türk yapımları dikkat çekti… - Sayfa 14

9. Arnold

1422

Netflix Türkiye’de en çok izlenenler belli oldu! Listedeki Türk yapımları dikkat çekti… - Sayfa 15

8. Gezegenimiz 2

1522

Netflix Türkiye’de en çok izlenenler belli oldu! Listedeki Türk yapımları dikkat çekti… - Sayfa 16

7. FUBAR 1. sezon

1622

Netflix Türkiye’de en çok izlenenler belli oldu! Listedeki Türk yapımları dikkat çekti… - Sayfa 17

6. Valeria 3. sezon

1722

Netflix Türkiye’de en çok izlenenler belli oldu! Listedeki Türk yapımları dikkat çekti… - Sayfa 18

5. Terzi 1. sezon

1822

Netflix Türkiye’de en çok izlenenler belli oldu! Listedeki Türk yapımları dikkat çekti… - Sayfa 19

4. Never Have I Ever 4. sezon

1922

Netflix Türkiye’de en çok izlenenler belli oldu! Listedeki Türk yapımları dikkat çekti… - Sayfa 20

3. Sahte Profil 1. sezon

2022

Netflix Türkiye’de en çok izlenenler belli oldu! Listedeki Türk yapımları dikkat çekti… - Sayfa 21

2. Bloodhounds 1. sezon

2122

Netflix Türkiye’de en çok izlenenler belli oldu! Listedeki Türk yapımları dikkat çekti… - Sayfa 22

1. Black Mirror 6. sezon

2222

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