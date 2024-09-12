Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Narin’in cesedinin bulunduğu derede ‘yok artık’ dedirten tesadüf

Narin’in cesedinin bulunduğu derede ‘yok artık’ dedirten tesadüf
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
12 Eylül 2024 - 10:53

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 19 gün kaybolduktan sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni, evlerine yakın Eğertutmaz Deresi’nde bulundu. Ancak bu dereyle ilgili korkunç bir tesadüf daha ortaya çıktı: Aynı derede, 17 yıl önce 9 yaşındaki Muhammed Çelikbilek’in de cesedi bulunduğu ortaya çıktı. Çelikbilek’in cansız bedeni de 19 gün sonra bulundu.

Diyarbakır’da vahşi bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran’ın cesedi, 19 gün süren aramalar sonucu evlerinden yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi’nin kenarında bulundu.

Narin’in cesedini çuval içinde dere kenarına bıraktığını itiraf eden köy sakinlerinden Nevzat Bahtiyar, cesedin bulunmasından önceki süreçte olayla ilgili açıklama yapmıştı. NOW Ana Haber, Eğertutmaz Deresi’nde, 2007 yılında Diyarbakır merkezde kaybolan 9 yaşındaki Muhammed Çelikbilek’in de cesedinin bulunduğunu ortaya koydu.

KORKUNÇ TESADÜF

Muhammed Çelikbilek’in babası Abdülhakim Çelikbilek, NOW Haber’e verdiği demeçte, evlerinin dereye 25 kilometre uzaklıkta olduğunu belirterek, bu mesafenin bir çocuğun yürüyerek geçmesi için fazla olduğunu vurguladı. Oğlunun boğulduğu söylentilerine rağmen, Narin Güran’ın olayından sonra sürekli şüphe içinde kaldığını ifade etti.

AYNI DERE, AYNI KÖTÜ ŞÜPHE

NOW’un haberine göre, 9 yaşındaki Muhammed Çelikbilek’in şehir merkezinden bu dereye gelmesinin fiziksel olarak mümkün olmadığını belirten Çelikbilek, Narin Güran gibi Muhammed’in de 19 gün sonra cansız bedeninin bulunduğunu söyledi. Her iki çocuğun da tavşantepe köyündeki derenin kenarında cesetlerinin bulunduğu dikkat çekti.

17 yıl önce Muhammed Çelikbilek’in cenazesi, ağaçlara takılmış olarak bir çoban tarafından bulunmuştu. Babası, cenazenin bulunduğu yerle ilgili şüphelerini dile getirmiş ve adli süreçte yanıt alamadığını belirtmişti. Dosya sadece boğulma olarak kapatılmıştı. Muhammed’in babası, çocuğunun boğulmasının o bölgede mümkün olmadığını öne sürerek yeni sorular sormakta.

NARİN’İN ABLASI DA SORUŞTURMA KAPSAMINDA

Narin Güran’ın ablası Tülin Güran’ın “merdivenden düşerek” yaşamını yitirdiği öğrenildi. Savcılık, Tülin Güran’ın ölümü ile ilgili soruşturmayı da kapsamına aldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsmet paşa asker kaçağı çıktı!İsmet paşa asker kaçağı çıktı!
Narin’in ablasının ölümüne ilişkin flaş gelişme!Narin’in ablasının ölümüne ilişkin flaş gelişme!
Benfica’dan Galatasaray’ı pişman edecek Kerem Aktürkoğlu kararıBenfica’dan Galatasaray’ı pişman edecek Kerem Aktürkoğlu kararı
İtirafçının karısı konuştuİtirafçının karısı konuştu
Canlı yayında ‘Bir şey gördüm söyleyemiyorum’ diyerek ağlamıştıCanlı yayında ‘Bir şey gördüm söyleyemiyorum’ diyerek ağlamıştı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Siyasal İslam’ın yolunu açan darbe
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İsmet paşa asker kaçağı çıktı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Narin’in ablasının ölümüne ilişkin flaş gelişme!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Benfica’dan Galatasaray’ı pişman edecek Kerem Aktürkoğlu kararı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Narin’in cesedinin bulunduğu derede ‘yok artık’ dedirten tesadüf
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İtirafçının karısı konuştu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Canlı yayında ‘Bir şey gördüm söyleyemiyorum’ diyerek ağlamıştı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çatalca’da fabrika yangın paniği
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cadde üzerinde kendini bıçakladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Eskişehir’de vandalların bu sefer ki hedefi Tepebaşı’ndaki bank oldu
SON DAKİKA HABERLERİ
Siyasal İslam’ın yolunu açan darbeEylül 12, 2024-11:12 am
İsmet paşa asker kaçağı çıktı!Eylül 12, 2024-11:10 am
Narin’in ablasının ölümüne ilişkin flaş gelişme!Eylül 12, 2024-11:02 am
Benfica’dan Galatasaray’ı pişman edecek Kerem Aktürkoğlu kararıEylül 12, 2024-10:56 am
Narin’in cesedinin bulunduğu derede ‘yok artık’ dedirten tesadüfEylül 12, 2024-10:53 am
İtirafçının karısı konuştuEylül 12, 2024-10:51 am
Canlı yayında ‘Bir şey gördüm söyleyemiyorum’ diyerek ağlamıştıEylül 12, 2024-10:48 am

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !