Müjdat Gezen’den Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar açıklaması
Simge Fıstıkoğlu’nun YouTube kanalındaki “Hayat Okulu” programına bu hafta, usta sanatçı Müjdat Gezen konuk oldu.
Sözcü Gazetesi’nin haberine göre Müjdat Gezen, “Sokağa adım attığınız anda politika başlar. Ekmeğe, benzine zam gelmesi politik meseledir. Benim en büyük kusurum, bağımsız olmayı taraflı olmaya tercih etmem. Yarın iktidar değişsin aynı şeyleri yeni gelen iktidara da yapacağım” dedi.
Yeni gelen kuşakların kendilerinden çok daha iyi olduğunu söyleyen Gezen, Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar’ın oyunculuğunu çok beğendiğini söyledi.