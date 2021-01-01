Müjdat Gezen’den Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar açıklaması

Sözcü Gazetesi’nin haberine göre Müjdat Gezen, “Sokağa adım attığınız anda politika başlar. Ekmeğe, benzine zam gelmesi politik meseledir. Benim en büyük kusurum, bağımsız olmayı taraflı olmaya tercih etmem. Yarın iktidar değişsin aynı şeyleri yeni gelen iktidara da yapacağım” dedi.

Yeni gelen kuşakların kendilerinden çok daha iyi olduğunu söyleyen Gezen, Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar’ın oyunculuğunu çok beğendiğini söyledi.