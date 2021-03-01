Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Miami tatili tam gaz! Didem Soydan’dan mest eden bikinili havuz pozları

Miami tatili tam gaz! Didem Soydan’dan mest eden bikinili havuz pozları
0 views
10 Aralık 2021 - 14:26

Miami tatili tam gaz! Didem Soydan’dan mest eden bikinili havuz pozları

Ünlü oyuncu Burak Deniz ile iki senelik ilişkisine son noktayı koyan Didem Soydan, sosyal medyada yaptığı iddialı paylaşımlarına devam ediyor. Yakın arkadaşlarıyla Miami’ye tatile giden ünlü model, havuz başında çekildiği bikinili pozlarını Instagram’dan paylaştı.

Miami tatili tam gaz! Didem Soydan’dan mest eden bikinili havuz pozları - Sayfa 1

Oyuncu Burak Deniz ile iki yıllık ilişkisinin bitirdikten sonra ABD’ye tatile giden 37 yaşındaki model, tatiline tüm hızıyla devam ediyor.

Miami tatili tam gaz! Didem Soydan’dan mest eden bikinili havuz pozları - Sayfa 2

Arkadaşı Umut Eker’le Miami tatiline devam eden Soydan, sıcak havanın keyfini çıkarıyor.

Miami tatili tam gaz! Didem Soydan’dan mest eden bikinili havuz pozları - Sayfa 3

Lüks otelde havuz keyfi yapan Soydan, şezlongda güneşlenirken çekilen pozlarını Instagram’dan paylaştı.

Miami tatili tam gaz! Didem Soydan’dan mest eden bikinili havuz pozları - Sayfa 4

Bikinisiyle poz veren ünlü modelin paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Miami tatili tam gaz! Didem Soydan’dan mest eden bikinili havuz pozları - Sayfa 5

İşte o kareler…

Miami tatili tam gaz! Didem Soydan’dan mest eden bikinili havuz pozları - Sayfa 6
Miami tatili tam gaz! Didem Soydan’dan mest eden bikinili havuz pozları - Sayfa 7

Miami tatili tam gaz! Didem Soydan’dan mest eden bikinili havuz pozları - Sayfa 10

Miami tatili tam gaz! Didem Soydan’dan mest eden bikinili havuz pozları - Sayfa 12

Miami tatili tam gaz! Didem Soydan’dan mest eden bikinili havuz pozları - Sayfa 14

Miami tatili tam gaz! Didem Soydan’dan mest eden bikinili havuz pozları - Sayfa 19

Miami tatili tam gaz! Didem Soydan’dan mest eden bikinili havuz pozları - Sayfa 20

Miami tatili tam gaz! Didem Soydan’dan mest eden bikinili havuz pozları - Sayfa 24

Miami tatili tam gaz! Didem Soydan’dan mest eden bikinili havuz pozları - Sayfa 28

Miami tatili tam gaz! Didem Soydan’dan mest eden bikinili havuz pozları - Sayfa 36

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenomen gelin Naz Mila yeni mesleğiyle herkesi şaşırttı!Fenomen gelin Naz Mila yeni mesleğiyle herkesi şaşırttı!
Kylie Jenner çırılçıplak verdiği cesur pozuyla nefes kesti! Eski halinden eser yokKylie Jenner çırılçıplak verdiği cesur pozuyla nefes kesti! Eski halinden eser yok
‘Hayali poliçe’ vurgunu! Ayşe Ceylan yine gündemde: Karanlık işlerim oldu‘Hayali poliçe’ vurgunu! Ayşe Ceylan yine gündemde: Karanlık işlerim oldu
Fenerbahçe Avrupa’da kasasını doldurdu! Servet kazandılar…Fenerbahçe Avrupa’da kasasını doldurdu! Servet kazandılar…
Galatasaray Başkanı Burak Elmas’tan Lazio maçı sonrası flaş sözler! ‘İzin verilirse…’Galatasaray Başkanı Burak Elmas’tan Lazio maçı sonrası flaş sözler! ‘İzin verilirse…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük sütyensiz pozuyla olay oldu! ‘Alev aldı buralar…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Miami tatili tam gaz! Didem Soydan’dan mest eden bikinili havuz pozları
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fenomen gelin Naz Mila yeni mesleğiyle herkesi şaşırttı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kylie Jenner çırılçıplak verdiği cesur pozuyla nefes kesti! Eski halinden eser yok
GÜNLÜK HABER AKIŞI
‘Hayali poliçe’ vurgunu! Ayşe Ceylan yine gündemde: Karanlık işlerim oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fenerbahçe Avrupa’da kasasını doldurdu! Servet kazandılar…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Galatasaray Başkanı Burak Elmas’tan Lazio maçı sonrası flaş sözler! ‘İzin verilirse…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Buse Narcı: Özcan Deniz muhteşem biri, bana asla şiddet uygulamadı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TÜİK Asgari Ücret Hesaplaması Yapmak İstemedi: Üzerimize Kalıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Vatandaş Paylaştı: Zamlar Haftalık Değil Günlük Yapılmaya Başladı
SON DAKİKA HABERLERİ
Mehmet Ceyhan ‘Risklidir’ deyip uyardı!Aralık 9, 2021-4:56 pm
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın dönemi sona erdiAralık 9, 2021-4:51 pm
Hakan Ural tepki çeken sözlerinin ardından özür dilediAralık 9, 2021-4:49 pm
“Biz size geliyoruz…”Aralık 8, 2021-5:08 pm
A Takımı Günay’da Sahne AlacakAralık 8, 2021-3:12 pm
Mehmet Ali Yılmaz Okuduğu Okulu UnutmadıAralık 7, 2021-5:04 pm
Mersin Valiliği: CHP Mitingine Yaklaşık 21 Bin 500 Kişi KatıldıAralık 6, 2021-5:05 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !