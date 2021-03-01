Miami tatili tam gaz! Didem Soydan’dan mest eden bikinili havuz pozları
Ünlü oyuncu Burak Deniz ile iki senelik ilişkisine son noktayı koyan Didem Soydan, sosyal medyada yaptığı iddialı paylaşımlarına devam ediyor. Yakın arkadaşlarıyla Miami’ye tatile giden ünlü model, havuz başında çekildiği bikinili pozlarını Instagram’dan paylaştı.
Oyuncu Burak Deniz ile iki yıllık ilişkisinin bitirdikten sonra ABD’ye tatile giden 37 yaşındaki model, tatiline tüm hızıyla devam ediyor.
Arkadaşı Umut Eker’le Miami tatiline devam eden Soydan, sıcak havanın keyfini çıkarıyor.
Lüks otelde havuz keyfi yapan Soydan, şezlongda güneşlenirken çekilen pozlarını Instagram’dan paylaştı.
Bikinisiyle poz veren ünlü modelin paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi.
İşte o kareler…