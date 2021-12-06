Fenomen gelin Naz Mila yeni mesleğiyle herkesi şaşırttı!
Bir dönem popüler olan evlilik programlarıyla adını duyuran 29 yaşındaki Naz Mila, son dönemde müstehcen pozlarıyla dikkat çekiyordu. Naz Mila’nın yeni mesleğini duyanlar şaştı kaldı.
Bir döneme damga vuran izdivaç programlarıyla ünlenen ardından ise sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık olay olan Naz Mila magazin gündeminden düşmüyor.
Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Mila’dan hayranlarını şaşırtacak bir haber geldi.
Cesur pozlarıyla sık sık gündeme gelen fenomen gelin yeni mesleğiyle herkesi şok etti.
SETLERE ADIM ATTI
Seneler önce katılmış olduğu bir evlilik programında yaptığı hareketlerle dikkat çeken ve tanınan Naz Mila, ‘Zehirli Tohumlar’ filminde rol aldı.
Naz Mila’nın oyunculuk yapması herkesi şaşırttı.