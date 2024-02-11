MHP’li başkanın ‘AK Parti siyaseti’ sözleri olay oldu! ‘Peşkeşle başlar…’

Karabük Belediye Başkanı olan ve yeniden aday gösterilen MHP’li Rafet Vergili, katıldığı bir canlı yayında “AK Parti siyaseti herhangi bir yerde rant varsa onu peşkeş çekmekle başlar. O kadar gizli saklı yaparlar ki normal AK Partili olan vatandaşlar onu görmez.” ifadelerini kullandı. O sözler sosyal medyada gündem oldu.
Karabük Belediye Başkanı olan ve yeniden aday gösterilen MHP’li Rafet Vergili’nin AK Parti ile ilgili yaptığı açıklama gündem yarattı.
“AK PARTİ RANTI PEŞKEŞ ÇEKER”
Katıldığı bir canlı yayında seçim süreci ve vaatleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan MHP’li Vergili, AK Parti siyasetinin rantları peşkeş çekmek üzerine kurulu olduğunu söyledi.
“AK Parti siyaseti herhangi bir yerde rant varsa onu peşkeş çekmekle başlar” ifadelerini kullanan Vergili, sözlerinin devamında da şu ifadelere yer verdi:
“O KADAR GİZLİ SAKLI YAPARLAR Kİ…”
“Şu andaki arkadaşlarımızın pozisyonları da bu ve o kadar gizli saklı yaparlar ki normal AK Partili olan vatandaşlar onu görmez. Bunları söyleyen biz olduk Karabük’te. Ondan sonra Karabük bunları görmeye başladı.”
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Rafet Vergili’nin AK Parti ile ilgili bu sözleri sosyal medyada bir anda gündem yarattı.