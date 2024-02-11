Lütfü Savaş’la ilgili CHP’nin kararı belli oldu! ‘Mutabık kılındı, şimdi ise…’

Gazeteci Sedat Bozkurt, “Resmi bir karar haline dönüştürülmese de Lütfü Savaş’ın değiştirilmesi konusunda mutabık kalındı” diye yazdı.
Gazeteci Sedat Bozkurt, Kısa Dalga’da kaleme aldığı yazısında, “Haftalar önce, MYK’da görüşülerek resmi bir karar haline dönüştürülmese de Lütfü Savaş’ın değiştirilmesi konusunda mutabık kalındı. Şimdi bunu anketlerle desteklemek istiyorlar” iddiasında bulundu.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde en büyük yıkımın yaşandığı Hatay’ın CHP’li belediye başkanı Lütfü Savaş, 31 Mart 2024’te gerçekleştirilecek yerel seçimler için partisi tarafından yeniden aday gösterildi. CHP’de anketlerde isminin önde çıktığı iddia edilen Savaş’ın isminin açıklanmasının ardından pek çok kesimden eleştiri geldi. 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümünde Savaş’ın anmalarda depremzedeler tarafından protesto edilmesinin ardından CHP’nin Savaş’ın adaylığını bir kez daha masaya yatıracağı ileri sürüldü.
Gazeteci Bozkurt yazısında konuya ilişkin şunları kaydetti:
“Seçilme olasılığının yüksek olması nedeniyle atama ile belirlenen belediye başkanlıkları önümüzdeki hafta açıklanacak. Garanti olan yerlerin en sona bırakılmasının nedenlerini uzun uzun anlatmaya gerek yok bence. Şu ana kadar açıklanan garanti yerlerdeki itirazları da görüyoruz. Aynı tartışmalar yine yaşanacak. Hatta bu tartışmalar daha da büyüyecek. Bunu bilen CHP yönetimi Hatay için Lütfü Savaş yerine başka bir ismi açıklayarak tartışmaları farklı bir alana taşımak istiyor. Buna tanıklık yapacaksınız, merak etmeyin. Haftalar önce, MYK’da görüşülerek resmi bir karar haline dönüştürülmese de Lütfü Savaş’ın değiştirilmesi konusunda mutabık kalındı. Şimdi bunu anketlerle desteklemek istiyorlar.”