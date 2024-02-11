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Lütfü Savaş’la ilgili CHP’nin kararı belli oldu! ‘Mutabık kılındı, şimdi ise…’

Lütfü Savaş’la ilgili CHP’nin kararı belli oldu! ‘Mutabık kılındı, şimdi ise…’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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11 Şubat 2024 - 14:55

Gazeteci Sedat Bozkurt, “Resmi bir karar haline dönüştürülmese de Lütfü Savaş’ın değiştirilmesi konusunda mutabık kalındı” diye yazdı.

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