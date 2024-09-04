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Merkez Bankası’ndan ‘enflasyon’ açıklaması!

Merkez Bankası’ndan ‘enflasyon’ açıklaması!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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04 Eylül 2024 - 16:19
Merkez Bankası, aylık fiyat artışının gıda grubu öncülüğünde zayıfladığını belirtti. Banka, enflasyonun ana eğiliminde kayda değer bir değişiklik olmadığını bildirdi.

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