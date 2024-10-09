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Mahkeme kararıyla listeden çıkarılmıştı: Ürünlerinde domuz eti tespit edilen firma Köfteci Yusuf mu?

Mahkeme kararıyla listeden çıkarılmıştı: Ürünlerinde domuz eti tespit edilen firma Köfteci Yusuf mu?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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09 Ekim 2024 - 15:35
Ünlü köfte zincirinde domuz eti çıktı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada bu köfte zincirinin Köfteci Yusuf olup olmadığı tartışıldı. Köfteci Yusuf’un avukatından konu ile ilgili ilk açıklama geldi.

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