Mehmet Ali Erbil’den kızına sitem dolu cevap! Yasmin Erbil ‘Bana babalık yapmadı’ demişti

Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil hakkında konuşarak, “Çok fazla babalık gördüğümü düşünmüyorum” demişti. Erbil’in bu sözleri sosyal medyada gündem olunca Mehmet Ali Erbil kızına sitem ederek yanıt verdi.
Mehmet Ali Erbil’in Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil geçtiğimiz hafta bomba açıklamalarda bulundu.
Özel hayatı hakkında merak edilenlerden bahseden Erbil, babası hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
“Nasıl babamın annesinden yarası varsa benim de babamdan yaram var. Bu yara hiçbir zaman kapanmayacak” diyen Erbil’in bu sözleri gündem oldu.
KIZINA SİTEM ETTİ
Kendisinden yaşça çok küçük kadınlarla yaşadığı aşklar nedeniyle eleştirilen Mehmet Ali Erbil, kızı tarafından da eleştirilince dayanamadı.
Erbil, “Çok fazla babalık gördüğümü düşünmüyorum. Nasıl babamın annesinden yarası varsa benim de babamdan yaram var. Bu yara hiçbir zaman kapanmayacak. (…) Çok fazla kadınların olması, etrafında genç kızlar olması halen beni yaralıyor aşabildiğimi söyleyemem.” ifadelerini kullanınca Neler oluyor Hayatta programına konuşan Mehmet Ali Erbil “Kızımın açıklamalarına çok üzüldüm. Bunca sağlık sorunuyla uğraşırken bu sözleri hak etmediğimi düşünüyorum” diye kızına sitem etti.