Kripto rallisine Ethereum da katıldı: Kritik seviyeyi aştı!

Piyasa değeri bakımından ikinci en büyük kripto varlık olan Ethereum 24 saatte yüzde 3 değer kazanarak 4 dolar seviyesini aştı. Ethereum böylece yaklaşık 27 ayın en yüksek seviyesini görmüş oldu.
Bitcoin fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, Ethereum fiyatı da yılın en yüksek seviyelerinde seyrediyor.
İkinci en büyük kripto varlık olan Ethereum cuma günkü kripto rallisi sırasında 4 bin dolar sınırına yükselmişti. Bugünkü artışla Ethereum haftanın ilk gününde kritik seviyenin üzerine yükseldi.
ETHEREUM’DA SON DURUM
Ethereum fiyatı böylece 27 Aralık 2021 tarihinden bu yana ilk kez 4 bin dolar seviyesini geride bıraktı.
CoinMarketCap verilerine göre Ethereum’daki günlük artış yüzde 3 olurken kripto varlık yılbaşından bugüne ise yüzde 74 değer kazandı.
Öte yandan Ethereum, henüz Bitcoin gibi tarihi zirvelerini görmüş değil. En yüksek işlem fiyatı 4864 dolar olarak kaydedilen Ethereum tarihi zirvesinden yüzde 16 aşağıda.
ETF’LER İÇİN UMUTLAR AZALIYOR
Ethereum’un Bitcoin rallisinin gerisinde kalmasının en önemli nedeni ise ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) spot Ethereum ETF’lerini 23 Mayıs’a kadar onaylaması konusundaki iyimserliğin düşmesi.
Fox muhabiri Eleanor Terrett, SEC personelinin ve bazı etkili politikacıların, özellikle de Senatör Elizabeth Warren’ın, Ethereum spot ETF’lerine geçişe aktif olarak karşı çıktıklarını belirtti. Terrett’e göre, SEC personelinin katılımı sınırlı olup, Ethereum spot ETF başvurularındaki toplantılar tek taraflı geçti.
Öte yandan İngiltere’nin Finansal Düzenleme Kurumu’nun (FCA), onaylanmış alım satım platformlarının artık kripto paraya dayalı tahvilleri piyasaya sürmesine izin vermesi kripto piyasası ve Ethereum için olumlu olarak görüldü.