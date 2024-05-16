Çin Devlet Başkanı Şi Rusya ile ortak hedeflerini açıkladı

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2 günlük ziyaretinin ilk gününde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Pekin’de bir araya geldi.

Görüşmede, bu yılın Çin ve Rusya arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yıl dönümü olduğuna dikkat çekilerek, iki ülke ilişkilerinin geçen üç çeyrek yüzyılda “inişli çıkışlı” olsa da giderek güçlendiği ve uluslararası ortamın değişen dinamiklerine dayandığı vurgulandı.

Şi, Putin ile yaptıkları 40’tan fazla buluşmaya ve yakın ilişkilere atıfta bulunarak, bu ilişkilerin iki ülkenin ve halklarının çıkarlarına stratejik bir yol gösterici olduğunu belirtti. Ayrıca, Çin ve Rusya arasındaki ilişkilerin sadece iki ülkenin ve halklarının çıkarları için değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel barış, istikrar ve refah için de katkı sağlayacağının altını çizdi.

Şi, Çin ve Rusya’nın BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ve yükselen ekonomiler olarak derinleşen stratejik koordinasyon ve karşılıklı faydaya dayalı işbirliği ile çok kutuplu dünya düzenine yönelik genel tarihi eğilimi desteklediklerini vurguladı.

İki lider, görüşmenin ardından iş birliği anlaşmalarına imza atarken, “Yeni Dönemde Kapsamlı Stratejik İş birliği Ortaklığının Derinleştirilmesi” başlıklı ortak bir açıklama yayımladılar.

Putin’in yeniden devlet başkanı seçilmesinin ardından yaptığı ilk yurt dışı ziyaretinin Çin’e olması dikkat çekerken, Şi Jinping’in de geçen yıl devlet başkanlığı dönemine başladıktan sonra ilk yurt dışı ziyaretini Rusya’ya gerçekleştirmesi önemli bir ayrıntı olarak kaydedildi.