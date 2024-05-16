Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Çin Devlet Başkanı Şi Rusya ile ortak hedeflerini açıkladı

Çin Devlet Başkanı Şi Rusya ile ortak hedeflerini açıkladı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
0 views
16 Mayıs 2024 - 16:20
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya ile ortak hedeflerinin çok kutupluluğu izlemek olduğunu açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2 günlük ziyaretinin ilk gününde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Pekin’de bir araya geldi.

Görüşmede, bu yılın Çin ve Rusya arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yıl dönümü olduğuna dikkat çekilerek, iki ülke ilişkilerinin geçen üç çeyrek yüzyılda “inişli çıkışlı” olsa da giderek güçlendiği ve uluslararası ortamın değişen dinamiklerine dayandığı vurgulandı.

Şi, Putin ile yaptıkları 40’tan fazla buluşmaya ve yakın ilişkilere atıfta bulunarak, bu ilişkilerin iki ülkenin ve halklarının çıkarlarına stratejik bir yol gösterici olduğunu belirtti. Ayrıca, Çin ve Rusya arasındaki ilişkilerin sadece iki ülkenin ve halklarının çıkarları için değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel barış, istikrar ve refah için de katkı sağlayacağının altını çizdi.

Şi, Çin ve Rusya’nın BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ve yükselen ekonomiler olarak derinleşen stratejik koordinasyon ve karşılıklı faydaya dayalı işbirliği ile çok kutuplu dünya düzenine yönelik genel tarihi eğilimi desteklediklerini vurguladı.

İki lider, görüşmenin ardından iş birliği anlaşmalarına imza atarken, “Yeni Dönemde Kapsamlı Stratejik İş birliği Ortaklığının Derinleştirilmesi” başlıklı ortak bir açıklama yayımladılar.

Putin’in yeniden devlet başkanı seçilmesinin ardından yaptığı ilk yurt dışı ziyaretinin Çin’e olması dikkat çekerken, Şi Jinping’in de geçen yıl devlet başkanlığı dönemine başladıktan sonra ilk yurt dışı ziyaretini Rusya’ya gerçekleştirmesi önemli bir ayrıntı olarak kaydedildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erdoğan’dan o isimlere ‘çalışmıyorsunuz’ tepkisi! ‘Şatafat’ sözleri toplantıya damga vurdu…Erdoğan’dan o isimlere ‘çalışmıyorsunuz’ tepkisi! ‘Şatafat’ sözleri toplantıya damga vurdu…
Motokurye Ata Emre Akman’ın son görüntüleri ortaya çıktı! Vahşice öldürülmüştüMotokurye Ata Emre Akman’ın son görüntüleri ortaya çıktı! Vahşice öldürülmüştü
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Muhsin Şentürk seçildiYargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Muhsin Şentürk seçildi
Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’ndan Cem Yılmaz’a ‘alkol’ cezası!Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’ndan Cem Yılmaz’a ‘alkol’ cezası!
Çarşı Beşiktaş taraftarına seslendi. Türkiye Kupası kararını açıkladıÇarşı Beşiktaş taraftarına seslendi. Türkiye Kupası kararını açıkladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çin Devlet Başkanı Şi Rusya ile ortak hedeflerini açıkladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Vatandaş, Özgür Özel’in siyaset tarzını ne kadar beğeniyor?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aziz Yıldırım’ın ‘viski’ itirafında çarpıcı detay! Ramazan ve kürsü detayı gündem oldu…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Beşiktaş’taki yangın faciasında yeni gelişme! 13 kişi hakkında soruşturma izni verildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Suudi Arabistan’dan “hac vizesi” kararı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Vıctorıa’s Secret beş yıl aradan sonra dönüyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Candan kardeşleri yakan ifadeler ortaya çıktı! “Aldığı parayı çevreye saçıyordu”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Pınar Deniz’den iddialı Cannes tarzı! Frikik vermemek için sürekli dekoltesini tuttu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bayhan’a ‘Tiryakinim’ şoku: Neden kaldırıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sosyetenin ünlü ismi Brad Pitt ile aynı kaderi paylaştı! Yüz körlüğü hastalığına yakalandı
SON DAKİKA HABERLERİ
Çin Devlet Başkanı Şi Rusya ile ortak hedeflerini açıkladıMayıs 16, 2024-4:20 pm
Suudi Arabistan’dan “hac vizesi” kararıMayıs 16, 2024-2:46 pm
Kaza yapan araç alev topuna döndüMayıs 16, 2024-9:42 am
Valilik duyurdu: 4 gün yasak!Mayıs 16, 2024-9:36 am
MSB’den o kişi ve şirket hakkında yasak kararı!Mayıs 16, 2024-9:34 am
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Muhsin Şentürk seçildiMayıs 16, 2024-8:15 am
Erdoğan’dan Fico’ya yönelik saldırıya tepki! Mesaj yayımladıMayıs 16, 2024-8:14 am

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !