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Feyza Civelek’in uyuşturucu skandalıyla ilgili yeni gelişme: Hakkında zorla getirilme kararı!

Feyza Civelek’in uyuşturucu skandalıyla ilgili yeni gelişme: Hakkında zorla getirilme kararı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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18 Mayıs 2024 - 15:49

Uyuşturucu alışverişi esnasında polise yakalandığı iddia edilen oyuncu Feyza Civelek hakkında tanık sıfatıyla dinlenmesi için zorla getirme kararı çıkartıldı.

Feyza Civelek'in uyuşturucu skandalıyla ilgili yeni gelişme: Hakkında zorla getirilme kararı! - Sayfa 1

Kızılcık Şerbeti dizisinde “Nilay” karakterini canlandıran Feyza Civelek’in 29 Ekim’de gündeme düşen uyuşturucu skandalıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

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Feyza Civelek'in uyuşturucu skandalıyla ilgili yeni gelişme: Hakkında zorla getirilme kararı! - Sayfa 2

Kızılcık Şerbeti dizisinde “Nilay” karakterini canlandıran Feyza Civelek’in 29 Ekim’de gündeme düşen uyuşturucu skandalıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

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Feyza Civelek'in uyuşturucu skandalıyla ilgili yeni gelişme: Hakkında zorla getirilme kararı! - Sayfa 3

Civelek’in karakoldaki ifadesinde ‘’Ben gece 03.30 sıralarında şahısla irtibata geçtim ve uyuşturucu siparişi verdim. Biraz da alkollüydüm. Bana göndermiş oldukları hesap numarasına 6 bin lira atmamı söylediler. Ben de gönderdim. Sonra ben sokağa çıktığımda motosikletli şahıslar vardı. Ben yanlarına gittiğimde, yasaklı maddeyi verin dedim. Sonra kendisinin polis olduğunu söyleyen sivil giyimli şahıs bana ne olduğunu sordu’’ dediği ortaya çıkmıştı.

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Feyza Civelek'in uyuşturucu skandalıyla ilgili yeni gelişme: Hakkında zorla getirilme kararı! - Sayfa 4

Yaşanan olayda yasaklı maddeyi temin ettiği iddia edilen Selçuk Ç. gözaltına alındıktan sonra tutuklanmış ve hakkında minimum 15 yıla kadar hapis istemiyle “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan dava açılmıştı.

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Feyza Civelek'in uyuşturucu skandalıyla ilgili yeni gelişme: Hakkında zorla getirilme kararı! - Sayfa 5

Feyza Civelek’in sipariş ettiği uyuşturucu maddenin eline geçmediğinden dolayı sadece takipsizlik kararı verilmişti.

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Feyza Civelek'in uyuşturucu skandalıyla ilgili yeni gelişme: Hakkında zorla getirilme kararı! - Sayfa 6

Sabah Gazetesi’nden Mustafa Sait Özkan’ın haberine göre mahkemedeki ifadesinde Selçuk Ç., satıcı olmadığını, Feyza Civelek ile arkadaş olduklarını iddia etti.

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Feyza Civelek'in uyuşturucu skandalıyla ilgili yeni gelişme: Hakkında zorla getirilme kararı! - Sayfa 7

Civelek’le kendisinin daha önce ilişkisi olduğunu savunan Selçuk Ç, “Maaşımdan 4 bin lira ile uyuşturucu madde aldım. Tam evinin önüne geldim polisler beni yakaladı. Feyza da medyaya düşmemek için bu şekilde ifade veriyor. Benim Beşiktaş’ta bir müşterim vardı. Beni kahve içmeye çağırmıştı. O vesileyle Feyza ile tanıştım” dedi.

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Feyza Civelek'in uyuşturucu skandalıyla ilgili yeni gelişme: Hakkında zorla getirilme kararı! - Sayfa 8

Tanıştıktan kısa bir süre sonra muhabbetlerinin uyuşturucu ortamına döndüğünü aktaran Selçuk Ç., “Ben de uyuşturucu kullanıyordum. O da uyuşturucu kullanıyordu. Feyza da kokain kullanır. Diğer maddeleri de kullanmaktadır. Biz yaklaşık 1.5 yıldır arkadaşız. Feyza yanına gittiğimde alkollü değildi. Uyuşturucu içmişti. Ben maddeyi torbacıdan alıp Feyza’ya götürüyordum. Beraber içecektik. İçemeden polis beni yakaladı. Ben uyuşturucu satmıyorum. Ben kullanıcıyım” iddiasında bulundu.

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Feyza Civelek'in uyuşturucu skandalıyla ilgili yeni gelişme: Hakkında zorla getirilme kararı! - Sayfa 9

Duruşma savcısı, davada dinlenmeyen tanıkların dinlenmeleri için işlem yapılmasını ve sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

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Feyza Civelek'in uyuşturucu skandalıyla ilgili yeni gelişme: Hakkında zorla getirilme kararı! - Sayfa 10

Verilen ara kararda, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

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Feyza Civelek'in uyuşturucu skandalıyla ilgili yeni gelişme: Hakkında zorla getirilme kararı! - Sayfa 11

Ayrıca, Feyza Civelek’in tanık sıfatıyla dinlenmesi için zorla getirme emri düzenlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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Feyza Civelek'in uyuşturucu skandalıyla ilgili yeni gelişme: Hakkında zorla getirilme kararı! - Sayfa 12
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Feyza Civelek'in uyuşturucu skandalıyla ilgili yeni gelişme: Hakkında zorla getirilme kararı! - Sayfa 13
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Feyza Civelek'in uyuşturucu skandalıyla ilgili yeni gelişme: Hakkında zorla getirilme kararı! - Sayfa 14
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Feyza Civelek'in uyuşturucu skandalıyla ilgili yeni gelişme: Hakkında zorla getirilme kararı! - Sayfa 15
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Feyza Civelek'in uyuşturucu skandalıyla ilgili yeni gelişme: Hakkında zorla getirilme kararı! - Sayfa 16
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Feyza Civelek'in uyuşturucu skandalıyla ilgili yeni gelişme: Hakkında zorla getirilme kararı! - Sayfa 17
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Feyza Civelek'in uyuşturucu skandalıyla ilgili yeni gelişme: Hakkında zorla getirilme kararı! - Sayfa 18
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Feyza Civelek'in uyuşturucu skandalıyla ilgili yeni gelişme: Hakkında zorla getirilme kararı! - Sayfa 19
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