Feyza Civelek’in uyuşturucu skandalıyla ilgili yeni gelişme: Hakkında zorla getirilme kararı!

Civelek’le kendisinin daha önce ilişkisi olduğunu savunan Selçuk Ç, “Maaşımdan 4 bin lira ile uyuşturucu madde aldım. Tam evinin önüne geldim polisler beni yakaladı. Feyza da medyaya düşmemek için bu şekilde ifade veriyor. Benim Beşiktaş’ta bir müşterim vardı. Beni kahve içmeye çağırmıştı. O vesileyle Feyza ile tanıştım” dedi.