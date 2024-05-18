Feyza Civelek’in uyuşturucu skandalıyla ilgili yeni gelişme: Hakkında zorla getirilme kararı!

Uyuşturucu alışverişi esnasında polise yakalandığı iddia edilen oyuncu Feyza Civelek hakkında tanık sıfatıyla dinlenmesi için zorla getirme kararı çıkartıldı.
Kızılcık Şerbeti dizisinde “Nilay” karakterini canlandıran Feyza Civelek’in 29 Ekim’de gündeme düşen uyuşturucu skandalıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Kızılcık Şerbeti dizisinde “Nilay” karakterini canlandıran Feyza Civelek’in 29 Ekim’de gündeme düşen uyuşturucu skandalıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Civelek’in karakoldaki ifadesinde ‘’Ben gece 03.30 sıralarında şahısla irtibata geçtim ve uyuşturucu siparişi verdim. Biraz da alkollüydüm. Bana göndermiş oldukları hesap numarasına 6 bin lira atmamı söylediler. Ben de gönderdim. Sonra ben sokağa çıktığımda motosikletli şahıslar vardı. Ben yanlarına gittiğimde, yasaklı maddeyi verin dedim. Sonra kendisinin polis olduğunu söyleyen sivil giyimli şahıs bana ne olduğunu sordu’’ dediği ortaya çıkmıştı.
Yaşanan olayda yasaklı maddeyi temin ettiği iddia edilen Selçuk Ç. gözaltına alındıktan sonra tutuklanmış ve hakkında minimum 15 yıla kadar hapis istemiyle “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan dava açılmıştı.
Feyza Civelek’in sipariş ettiği uyuşturucu maddenin eline geçmediğinden dolayı sadece takipsizlik kararı verilmişti.
Sabah Gazetesi’nden Mustafa Sait Özkan’ın haberine göre mahkemedeki ifadesinde Selçuk Ç., satıcı olmadığını, Feyza Civelek ile arkadaş olduklarını iddia etti.
Civelek’le kendisinin daha önce ilişkisi olduğunu savunan Selçuk Ç, “Maaşımdan 4 bin lira ile uyuşturucu madde aldım. Tam evinin önüne geldim polisler beni yakaladı. Feyza da medyaya düşmemek için bu şekilde ifade veriyor. Benim Beşiktaş’ta bir müşterim vardı. Beni kahve içmeye çağırmıştı. O vesileyle Feyza ile tanıştım” dedi.
Tanıştıktan kısa bir süre sonra muhabbetlerinin uyuşturucu ortamına döndüğünü aktaran Selçuk Ç., “Ben de uyuşturucu kullanıyordum. O da uyuşturucu kullanıyordu. Feyza da kokain kullanır. Diğer maddeleri de kullanmaktadır. Biz yaklaşık 1.5 yıldır arkadaşız. Feyza yanına gittiğimde alkollü değildi. Uyuşturucu içmişti. Ben maddeyi torbacıdan alıp Feyza’ya götürüyordum. Beraber içecektik. İçemeden polis beni yakaladı. Ben uyuşturucu satmıyorum. Ben kullanıcıyım” iddiasında bulundu.
Duruşma savcısı, davada dinlenmeyen tanıkların dinlenmeleri için işlem yapılmasını ve sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.
Verilen ara kararda, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Ayrıca, Feyza Civelek’in tanık sıfatıyla dinlenmesi için zorla getirme emri düzenlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.