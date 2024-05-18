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Melek Mosso’nun cesur sahne tarzı olay oldu! Takipçileri bile faza cesur buldu

Melek Mosso’nun cesur sahne tarzı olay oldu! Takipçileri bile faza cesur buldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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18 Mayıs 2024 - 15:45

Sahne performansları ve tarzıyla magazin gündeminden düşmeyen Melek Mosso, son olarak konserinde giydiği iddialı tül elbisesiyle gündeme geldi. Şarkıcının cesur pozlarını gören takipçileri yorum yağmuruna tuttu. Mosso’nun cesur sahne tarzı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Pek çok kişi şarkıcının sahne tarzını “fazla iddialı” bulduğunu söyleyip topa tutarken bazıları ise elbiseyi beğendiğini belirtti.

Melek Mosso'nun cesur sahne tarzı olay oldu! Takipçileri bile faza cesur buldu - Sayfa 1

Ünlü şarkıcı, özel hayatıyla da gündeme geliyor. Mosso, iki yıl beraberlik yaşadığı basketbolcu, oyuncu ve model Serkan Sağdıç ile geçen yıl dünyaevine girmişti.

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Melek Mosso'nun cesur sahne tarzı olay oldu! Takipçileri bile faza cesur buldu - Sayfa 2

Son olarak konserinden pozlarını Instagram hesabından paylaşan Mosso, cesur tarzıyla sosyal medyayı salladı.

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Melek Mosso'nun cesur sahne tarzı olay oldu! Takipçileri bile faza cesur buldu - Sayfa 3

Siyah transparan tül bir elbise tercih eden ünlü şarkıcı, fiziğiyle ve güzelliğiyle magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Melek Mosso'nun cesur sahne tarzı olay oldu! Takipçileri bile faza cesur buldu - Sayfa 4

Siyah tüllerden oluşan, drape detayları bulunan yarı transparan elbise sosyal medyada tartışma yarattı.

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Melek Mosso'nun cesur sahne tarzı olay oldu! Takipçileri bile faza cesur buldu - Sayfa 5

Pek çok kişi kıyafetini “fazla iddialı” bulduğu ünlü şarkıcıyı adeta topa tuttu. Şarkıcının sahne tarzı ile ilgili sosyal medya kullanıcıları şu yorumları yaptı:

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Melek Mosso'nun cesur sahne tarzı olay oldu! Takipçileri bile faza cesur buldu - Sayfa 6

“Kaliteli ses sanatçısı sesiyle ön planda olmalı, vücuduyla değil”, Sesinizi beğeniyorum ama üstünüzde kıyafet göremiyorum, “Kıyafetinin sanatının önüne geçmesine izin vermemelisin”, “Keşke onu giymeseydin.”

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Melek Mosso'nun cesur sahne tarzı olay oldu! Takipçileri bile faza cesur buldu - Sayfa 7

“ELBİSE ÇOK YAKIŞMIŞ”
Bazı sosyal medya kullanıcıları ise uçuş uçuş elbiseyi beğenerek Melek Mosso’ya iltifatlar yağdırdı.

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Melek Mosso'nun cesur sahne tarzı olay oldu! Takipçileri bile faza cesur buldu - Sayfa 8

Hayranları “Elbise çok yakışmış”, “Elbise çok yaratıcı ve çok iddialı”, “Sen sanatsın”, “Buralar yıkılıyor”, “Geldi bizim bebeksi”, “Deliriyorum” gibi yorumlar yaptı.

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Melek Mosso'nun cesur sahne tarzı olay oldu! Takipçileri bile faza cesur buldu - Sayfa 9

Öte yandan Mosso sosyal medya hesabından cesur pozlarını yayınlamaya devam ediyor. İşte onlardan bazıları…

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Melek Mosso'nun cesur sahne tarzı olay oldu! Takipçileri bile faza cesur buldu - Sayfa 10
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Melek Mosso'nun cesur sahne tarzı olay oldu! Takipçileri bile faza cesur buldu - Sayfa 11
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Melek Mosso'nun cesur sahne tarzı olay oldu! Takipçileri bile faza cesur buldu - Sayfa 12
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Melek Mosso'nun cesur sahne tarzı olay oldu! Takipçileri bile faza cesur buldu - Sayfa 13
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Melek Mosso'nun cesur sahne tarzı olay oldu! Takipçileri bile faza cesur buldu - Sayfa 14
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Melek Mosso'nun cesur sahne tarzı olay oldu! Takipçileri bile faza cesur buldu - Sayfa 15
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Melek Mosso'nun cesur sahne tarzı olay oldu! Takipçileri bile faza cesur buldu - Sayfa 16
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Melek Mosso'nun cesur sahne tarzı olay oldu! Takipçileri bile faza cesur buldu - Sayfa 17
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Melek Mosso'nun cesur sahne tarzı olay oldu! Takipçileri bile faza cesur buldu - Sayfa 18
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Melek Mosso'nun cesur sahne tarzı olay oldu! Takipçileri bile faza cesur buldu - Sayfa 19
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Melek Mosso'nun cesur sahne tarzı olay oldu! Takipçileri bile faza cesur buldu - Sayfa 20
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Melek Mosso'nun cesur sahne tarzı olay oldu! Takipçileri bile faza cesur buldu - Sayfa 21
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Melek Mosso'nun cesur sahne tarzı olay oldu! Takipçileri bile faza cesur buldu - Sayfa 22
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Melek Mosso'nun cesur sahne tarzı olay oldu! Takipçileri bile faza cesur buldu - Sayfa 23
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Melek Mosso'nun cesur sahne tarzı olay oldu! Takipçileri bile faza cesur buldu - Sayfa 24
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Melek Mosso'nun cesur sahne tarzı olay oldu! Takipçileri bile faza cesur buldu - Sayfa 25
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Melek Mosso'nun cesur sahne tarzı olay oldu! Takipçileri bile faza cesur buldu - Sayfa 26
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Melek Mosso'nun cesur sahne tarzı olay oldu! Takipçileri bile faza cesur buldu - Sayfa 27
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