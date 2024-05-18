Melek Mosso’nun cesur sahne tarzı olay oldu! Takipçileri bile faza cesur buldu

Sahne performansları ve tarzıyla magazin gündeminden düşmeyen Melek Mosso, son olarak konserinde giydiği iddialı tül elbisesiyle gündeme geldi. Şarkıcının cesur pozlarını gören takipçileri yorum yağmuruna tuttu. Mosso’nun cesur sahne tarzı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Pek çok kişi şarkıcının sahne tarzını “fazla iddialı” bulduğunu söyleyip topa tutarken bazıları ise elbiseyi beğendiğini belirtti.
Ünlü şarkıcı, özel hayatıyla da gündeme geliyor. Mosso, iki yıl beraberlik yaşadığı basketbolcu, oyuncu ve model Serkan Sağdıç ile geçen yıl dünyaevine girmişti.
Son olarak konserinden pozlarını Instagram hesabından paylaşan Mosso, cesur tarzıyla sosyal medyayı salladı.
Siyah transparan tül bir elbise tercih eden ünlü şarkıcı, fiziğiyle ve güzelliğiyle magazin gündemine bomba gibi düştü.
Siyah tüllerden oluşan, drape detayları bulunan yarı transparan elbise sosyal medyada tartışma yarattı.
Pek çok kişi kıyafetini “fazla iddialı” bulduğu ünlü şarkıcıyı adeta topa tuttu. Şarkıcının sahne tarzı ile ilgili sosyal medya kullanıcıları şu yorumları yaptı:
“Kaliteli ses sanatçısı sesiyle ön planda olmalı, vücuduyla değil”, Sesinizi beğeniyorum ama üstünüzde kıyafet göremiyorum, “Kıyafetinin sanatının önüne geçmesine izin vermemelisin”, “Keşke onu giymeseydin.”
“ELBİSE ÇOK YAKIŞMIŞ”
Bazı sosyal medya kullanıcıları ise uçuş uçuş elbiseyi beğenerek Melek Mosso’ya iltifatlar yağdırdı.
Hayranları “Elbise çok yakışmış”, “Elbise çok yaratıcı ve çok iddialı”, “Sen sanatsın”, “Buralar yıkılıyor”, “Geldi bizim bebeksi”, “Deliriyorum” gibi yorumlar yaptı.
Öte yandan Mosso sosyal medya hesabından cesur pozlarını yayınlamaya devam ediyor. İşte onlardan bazıları…