Doğru ülkede yanlış iş yapmak

Artık her hafta yazılarımla ve eleştirilerimle sizlerle birlikte olacağım.

Bir işi veya bir kişiyi eleştirmek çok doğru bir şeydir. Ancak biz eleştiri yaparken karşı tarafa gerçeği söylemezsek, o şeyi — film, dizi ya da kişi — eleştirmiş olmayız; kötülemiş oluruz. “Olmadı” demek yeterli değil, neresinin olmadığını ve doğrusunun ne olduğunu da söylemek gerekir. Yapıcı eleştiri böyle olur.

Geçen gece 6. kez düzenlenen Sinema Güzelleri Oyunculuk Yarışması yapıldı. Sevgili abimiz ve dostumuz Hakan Solaker öncülüğünde, birçok değerli isim, gazeteci ve sanatçı geceye katılım sağladı. Gençler için oyunculuk kariyerleri açısından önemli bir geceydi, bir fırsattı. Hatta benim oyunculuk dersi verdiğim Rüya Esiroğlu da katıldı.

Eleştirmek istediğim şey aslında çok kritik. Jüri değerli isimlerden oluşuyordu fakat ne yazık ki konuyla ilgili, oyunculukla ilgili jüride uzmanlığı olan çok az isim vardı. Jüriye katılanlar arasında sevdiğim dostlarımız vardı; fakat modacı ya da mankenleri yetiştiren veya gazeteci, belediye başkanı, iş adamı dostlarımız yerine jüri masasında yapımcı, deneyimli oyuncular, yönetmenler, senaristler, menajerler ve kanal yöneticisi drama müdürleri olmalıydı. Bu eleştiri neden bu kadar önemli? Çünkü gençlerin emeğini tehlikeye sokacak, kariyerlerine zarar verecek bir durum. Malum, herkesin bir uzmanlık alanı var. Sonuçta biz model ya da manken veya güzellik yarışması yapmıyoruz. Biz orada iyi oyuncu gençleri tespit edip sanat camiamıza genç yetenekleri kazandırmaya çalışıyoruz. Belki de bu yanlış jüriden dolayı gece karar verilirken oyunculuk ön planda olmadı. Yine de çok iyi bir yarışma organizasyonuydu çünkü gençlerimize hepsine güzel kapılar açıldı. Hakan Solaker’e ve ekibine çok teşekkür ederim. Can dostum Hakan Solaker’in eleştirimi ciddiye alıp bir dahaki yarışmada jüri üyelerini daha doğru seçeceğinden eminim. Sonra bizler gençlerimizin geleceği için doğru ülkede yanlış iş yapmış olmayalım.

Biraz da ülkemizdeki ödül kirliliğinden bahsetmek lazım. Kulislerin döndüğü, işini ne kadar iyi yaptığının bir önemi olmadığı, kimi tanıdığının önemli olduğu, parayla ödüllerin verildiği saçma sapan bir hal alan bir ülkeye dönüştük. Ödül gecesi öyle değerlidir ki, emeğinizin karşılığını en güzel, en iyi şekilde aldığınız etkinliklerdir ve bunun kararını adaletli bir şekilde, işlerinin uzmanlarından oluşan jüri üyeleri vermelidir. Devletin bu kirliliğe müdahale etmesi lazım, insanların haklarının yenilmemesi için özellikle sanatla ilgili Kültür Bakanlığı’nın müdahil olması gerekmektedir. Jüri üyeleri dahil, ödül verilecek konuyla ilgili hangi bakanlık bakıyorsa belli bir kriterle bu yarışmaların yapılması lazım. Adalet insanoğlu için dünyadaki en değerli şeydir. Tüm yaşam adaletle başlar. Adaleti de kurallar sağlar.