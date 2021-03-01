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Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük sütyensiz pozuyla olay oldu! ‘Alev aldı buralar…’

Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük sütyensiz pozuyla olay oldu! ‘Alev aldı buralar…’
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10 Aralık 2021 - 14:35

Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük sütyensiz pozuyla olay oldu! ‘Alev aldı buralar…’

‘Kısmetse Olur’ yarışmasıyla ünlenen Cansel Çördük, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla gündem oldu. Çördük son hali ve sütyensiz fotoğrafıyla dikkat çekti.

Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük sütyensiz pozuyla olay oldu! ‘Alev aldı buralar…’ - Sayfa 1

Bir dönem yayınlanan ‘Kısmetse Olur’ yarışmasında gelin adayı olarak dikkat çeken daha sonra Arda Turan ile yazışmaların ifşa eden Cansel Çördük, değişimi ile dikkat çekti.

Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük sütyensiz pozuyla olay oldu! ‘Alev aldı buralar…’ - Sayfa 2

Yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine gelen Cansel Çördük, geçirdiği estetik operasyonlarla geçmiştekinden oldukça farklı görünüyor.

Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük sütyensiz pozuyla olay oldu! ‘Alev aldı buralar…’ - Sayfa 3

Fotoğraflarına yaptığı filtrelerle de zaman zaman dalga konusu olan Çördük son paylaşımlarıyla yine dikkat çekti.

Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük sütyensiz pozuyla olay oldu! ‘Alev aldı buralar…’ - Sayfa 4

Bir marka için pozlar veren eski yarışmacı sütyensiz giydiği kürklü montla dikkat çekti.

Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük sütyensiz pozuyla olay oldu! ‘Alev aldı buralar…’ - Sayfa 5

Cansel Çördük’ün pozlarını görenler “Alev aldı buralar” yorumunda bulundu.

Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük sütyensiz pozuyla olay oldu! ‘Alev aldı buralar…’ - Sayfa 6

Bazı takipçiler ise eski yarışmacının bu pozunu bira müstehcen buldu ve “Daha ne kadar açacaksın” yorumunda bulundu.

Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük sütyensiz pozuyla olay oldu! ‘Alev aldı buralar…’ - Sayfa 7

İşte o paylaşım…

Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük sütyensiz pozuyla olay oldu! ‘Alev aldı buralar…’ - Sayfa 9

Cansel Çördük, sosyal medya paylaşımlarıyla da ön plana çıkıyor.

İşte o paylaşımlardan bazıları…

Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük sütyensiz pozuyla olay oldu! ‘Alev aldı buralar…’ - Sayfa 10

Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük sütyensiz pozuyla olay oldu! ‘Alev aldı buralar…’ - Sayfa 11

Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük sütyensiz pozuyla olay oldu! ‘Alev aldı buralar…’ - Sayfa 12

Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük sütyensiz pozuyla olay oldu! ‘Alev aldı buralar…’ - Sayfa 13

Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük sütyensiz pozuyla olay oldu! ‘Alev aldı buralar…’ - Sayfa 14

Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük sütyensiz pozuyla olay oldu! ‘Alev aldı buralar…’ - Sayfa 16

Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük sütyensiz pozuyla olay oldu! ‘Alev aldı buralar…’ - Sayfa 20

Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük sütyensiz pozuyla olay oldu! ‘Alev aldı buralar…’ - Sayfa 22,

Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük sütyensiz pozuyla olay oldu! ‘Alev aldı buralar…’ - Sayfa 24

Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük sütyensiz pozuyla olay oldu! ‘Alev aldı buralar…’ - Sayfa 42

 

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