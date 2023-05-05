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Kılıçdaroğlu’ndan seçim gecesi uyarısı! ‘Herkes evinde otursun’ mesajı verdi…

Kılıçdaroğlu’ndan seçim gecesi uyarısı! ‘Herkes evinde otursun’ mesajı verdi…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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05 Mayıs 2023 - 11:18
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs gecesi sevinç gösterisi için dışarı çıkılmaması çağrısı yaptı.
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