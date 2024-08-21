İzmir’de Organize Suç Örgütü Çökertildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda İzmir’de Kuyu 19 operasyonunun yapıldığını açıkladı. Elebaşılığını Adnan Üstün’ün yaptığı organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 15 şüpheli şahıs yakalandı.

Yakalanan suç örgütü üyelerinin suç işlemek amacı ile örgüt kurdukları, kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarını işledikleri tespit edilirken operasyon sonucunda ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.