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İtalya’da canlı yayında kadın muhabire taciz

İtalya’da canlı yayında kadın muhabire taciz
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30 Kasım 2021 - 10:55

İtalya’da canlı yayında kadın muhabire taciz

İtalya’da canlı yayında kadın muhabire taciz

İtalya’da geçtiğimiz cumartesi günü Empoli-Fiorentina maçı sonrasında stadyum çıkışında canlı yayın yapan muhabir Greta Beccaglia, taraftarların fiziksel ve sözlü tacizine uğradı. Canlı yayın sırasında stüdyodaki sunucu Giorgio Micheletti’nin Beccaglia’ya tacize uğradığı anlarda sinirlenmemesini ve üzülmemesini söylemesi ise sosyal medya kullanıcıları tarafından sert bir dille eleştirildi.

İtalya’da kadın muhabire Taciz ülkeyi ayağa kaldırdı.

Geçtiğimiz cumartesi günü Empoli kentinde Empoli-Fiorentina maçının oynandığı Carlo Castellani Stadyumu’ndan canlı yayın yapan Toscan TV muhabiri Greta Beccaglia, maç çıkışı taraftarların fiziksel ve sözlü tacizine uğradı.

Beccaglia, canlı yayın sırasında bir taraftarın fiziksel olarak tacizinin ardından başka bir taraftarın ise mikrofonu alması ile sözlü tacizine uğradı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Taraftar daha sonra kameraya el hareketi yaparak olay yerinden ayrıldı. Beccaglia, olayın ardından bugün tacizci hakkında şikayetçi oldu.

 

İtalya’da canlı yayında kadın muhabire taciz

 

Skandal olay oyuncuların ‘kadına yönelik şiddete kırmızı kart ver’ kampanyasına destek amacıyla oyun sırasında kırmızı bir işaret taktığı maçın hemen ardından meydana geldi.

TACİZCİ GÖZALTINA ALINDI

Floransa polisi, 45 yaşındaki tacizci Empoli taraftarını görüntülerden tespit ederek gözaltına aldı. Ancona şehrinde ikamet ettiği belirlenen ancak adı açıklanmayan taraftar cinsel tacizle suçlanıyor.

Greta Beccaglia, basına verdiği demeçte olay nedeniyle çok üzgün ve şaşkın olduğunu ifade ederek, en çok çevredeki insanların tepkisizliğinden etkilendiğini dile getirdi.

SPİKERDEN İLK TEPKİ: SİNİRLENME

Toscana TV Haber spikeri Giorgio Micheletti’nin Beccaglia’ya olayın hemen ardından ‘Kızma, üzülme’ demekle yetindi.

Kanal kısa süre içinde bağlantıyı sonlandırarak muhabiri yayından aldı. Micheletti’nin Beccaglia’ya tacize uğradığı anlarda sinirlenmemesini ve üzülmemesini söylemesi ise sosyal medya kullanıcıları tarafından sert bir dille eleştirildi.

 

İtalya’da canlı yayında kadın muhabire taciz

 

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

İtalya Spor Bakanı Yardımcısı Valentina Vezzali yaptığı açıklamada, gazeteci Beccaglia ile hem bir kadın hem de temsil ettiği kurum olarak dayanışma içinde olduğunu vurgulayarak, tacize sessiz kalan diğer taraftarlara tepki gösterdi.

Toskana Basın Derneği ve Toskana Spor Gazetecileri Grubu Ussi tarafından yapılan açıklamalarda ise, kadın gazeteciye yapılan taciz kınanarak, dava açılması halinde duruşmaya müşteki olarak katılma kararı alındığı duyuruldu.

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