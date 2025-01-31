İSTANBUL İÇİN KAR ALARMI! METEOROLOJİ TARİH VERDİ, GÜNLERCE SÜRECEK

İstanbul İçin Kar Alarmı: Meteoroloji Tarih Verdi!

Yurdun birçok bölgesinde etkili olan bahar havası, yerini soğuk ve karlı günlere bırakmaya hazırlanıyor. Ocak ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, Şubat ayının ilk günlerinden itibaren hızla düşecek. Özellikle İstanbul dahil birçok ilde kar yağışı bekleniyor.

İstanbul’a Kar Ne Zaman Yağacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, 6-7 Şubat tarihleri arasında İstanbul için kar alarmı verildi. Uzmanlar, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceğini ve İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde kar yağışlarının etkili olacağını belirtti.

Türkiye Genelinde Hava Durumu Güncel hava tahminlerine göre, yurdun batı kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ege kıyılarında sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde ise buzlanma ve don olaylarıyla birlikte pus ve sis görülmesi öngörülüyor. Ayrıca, Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ve Doğu Karadeniz’in iç bölgelerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

Soğuk Hava Dalgası Geliyor Meteoroloji uzmanlarının açıklamalarına göre, İstanbul’da ve çevre illerde 5-6 gün sürecek soğuk hava dalgası etkisini gösterecek. 4-5 Şubat itibarıyla yurda giriş yapacak olan bu soğuk hava, 10-11 Şubat’a kadar devam edecek. Kar yağışlarının özellikle Marmara’nın doğusu, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu, Akdeniz’in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ve Doğu Anadolu’nun büyük bölümünde etkili olması bekleniyor.

Vatandaşlara Uyarılar Yetkililer, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının düşeceğini ve kar yağışlarının bazı bölgelerde yoğun şekilde görülebileceğini belirterek vatandaşları uyardı. Trafik kazaları, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını ve tedbir alınmasını önerdi.

Hava koşullarındaki değişiklikleri yakından takip ederek, gerekli önlemleri almak büyük önem taşıyor. Meteoroloji’nin yaptığı güncellemeleri düzenli olarak kontrol ederek soğuk hava ve kar yağışına karşı hazırlıklı olunması gerekiyor.