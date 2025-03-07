TRUMP, NATO ÜLKELERİNİ PARAYLA TEHDİT ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump, NATO ülkelerini savunma harcamalarını artırmaya zorlamak için sert açıklamalarda bulundu. Trump, savunma yükümlülüklerini yerine getirmeyen ülkelerin güvenliğini sağlamak konusunda ABD’nin üzerindeki sorumluluğu yerine getiremeyeceği konusunda uyarıda bulundu.

TRUMP’TAN NATO ÜLKELERİNE SERT UYARI

Trump, Oval Ofis’te yaptığı açıklamada, NATO üyesi ülkelerin belirlenen savunma harcama hedeflerini karşılamaması durumunda, ABD’nin onları savunmayabileceğini söyledi. Başkan Trump, “Yeterince ödeme yapmazsanız, sizi koruyamam,” diyerek, bu ülkelerin savunma harcamalarını artırmaları gerektiği mesajını verdi.

ABD’NİN SAVUNMA YÜKÜMÜ

Trump, NATO’nun en büyük katkı sağlayıcısı olan ABD’nin, müttefiklerini korumaya devam edebilmesi için diğer ülkelerin de katkıda bulunması gerektiğini belirtti. Başkan Trump, bu ülkelerin savunma harcamalarını artırmamaları durumunda, ABD’nin kendisini savunmakta zorlanabileceği ve bu nedenle NATO’nun savunma gücünün tehlikeye girebileceği uyarısını yaptı.

FRANSA VE DİĞER MÜTTEFİKLERİN TAVRI

Trump, Fransa gibi müttefiklerin, ABD’yi savunmaya gelip gelmeyeceklerini sorguladı. Bu açıklamalar, NATO’nun dayanışma anlayışını yeniden gündeme getirdi. Trump’ın, NATO ülkelerinin savunma yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, ABD’nin savunma sorumluluğunun sorgulanabileceğine dair yaptığı vurgular dikkat çekti.

SUAUDİ ARABİSTAN’A ZİYARET PLANI

Trump ayrıca, Suudi Arabistan’a yapmayı planladığı bir ziyaret hakkında da açıklamalarda bulundu. Ziyaretin, Suudi Arabistan’ın Amerikan şirketlerinden askeri teçhizat ve diğer ürünler satın almak için büyük miktarlarda para harcamasını sağlayacak bir anlaşma ile ilgili olduğu ifade edildi.

ABD’NİN NATO POLİTİKASI VE GÜVENLİK STRATEJİSİ

Trump’ın NATO ülkelerine yönelik bu açıklamaları, ABD’nin küresel güvenlik politikalarında ve savunma harcamalarındaki sorumluluk dağılımında önemli değişikliklere işaret ediyor. NATO’nun geleceği ve işlevselliğiyle ilgili tartışmaların bu açıklamalarla yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr