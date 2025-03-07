TÜRKİYE’DEKİ İKLİM DENGESİZLİĞİ

Türkiye’nin farklı bölgelerinde son zamanlarda yaşanan sıra dışı iklim koşulları, hem vatandaşları hem de uzmanları endişelendirdi. Gündüzleri sıcaklıkların mevsim normallerinin çok üzerinde olduğu bölgelerde, gece ise termometreler sıfırın altına düşerek büyük bir sıcaklık farkı yaratıyor. Bu anomali, iklim değişikliğine dair ciddi uyarılar yapmaya sebep oluyor.

GÜNDÜZLERİ AŞIRI SICAK, GECELEYİNİ DON OLAYI

Akdeniz ve Ege bölgelerinde, özellikle Mart ayının ilk haftasında hava sıcaklıkları beklenmedik şekilde yüksek seviyelere çıktı. Adana’da sıcaklıklar 27°C’ye kadar yükselirken, Antalya ve Mersin gibi illerde de benzer dereceler kaydedildi. Ancak gece saatlerinde sıcaklıklar 10°C’nin altına düşerek büyük bir fark yaratıyor. Bu ani sıcaklık değişimleri, özellikle tarım sektörünü ve günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

METEOROLOJİDEN ÖNEMLİ UYARILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu raporlarında, ülke genelinde hava şartlarının parçalı ve az bulutlu olacağını belirtirken, sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği konusunda uyarı yaptı. Ayrıca, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’daki yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN TARIM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Uzmanlar, bu tür iklim dengesizliklerinin iklim değişikliğinin bir sonucu olduğunu belirtiyor. Ani sıcaklık dalgalanmaları, tarım ürünlerinin yetişmesini zorlaştırarak verim kayıplarına yol açabiliyor. Çiftçiler, özellikle don olaylarının tarım ürünlerine zarar verme riski nedeniyle önlem almak zorunda kalıyor.

VATANDAŞLARA SICAKLIK FARKLARINA KARŞI UYARI

Günlük yaşamda ani sıcaklık değişimlerinin yaratabileceği olumsuz etkilerden korunmak için vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği ifade ediliyor. Sıcak günlerde hafif, terletmeyen giysiler tercih edilirken, gece saatlerinde soğuktan korunmak amacıyla kalın kıyafetler giyilmesi öneriliyor. Özellikle yaşlılar ve çocuklar, aşırı sıcaklık ve soğuktan etkilenmemek için dışarıda geçirdikleri zamanı kısıtlamalı.

SONUÇ: İKLİM DENGESİZLİĞİNE DİKKAT

Türkiye’deki iklim dengesizliği, önümüzdeki yıllarda daha fazla görülebilecek bir durum olarak uzmanlar tarafından uyarılıyor. Sıcaklık dalgalanmaları ve ani iklim değişikliklerinin önüne geçmek için acil önlemler alınması gerektiği ifade ediliyor. Çiftçilerden vatandaşlara kadar herkesin bu değişimlere karşı hazırlıklı olması gerektiği vurgulanıyor.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr