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Şahika Ercümen, Bahamalar’da Türkiye Rekoru Kırdı!

Şahika Ercümen, Bahamalar’da Türkiye Rekoru Kırdı!
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14 Temmuz 2021 - 15:57
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Milli sporcu Şahika Ercümen, dünyanın en derin deliklerinden birisi olarak bilinen “Dean’s Blue Hole”da Türkiye rekoru kırdı.

Şahika Ercümen, Bahamalar'da Türkiye Rekoru Kırdı!

Milli sporcu Şahika Ercümen, Bahamalar’da düzenlenen Vertical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası’nda Türkiye rekoru kırdı.

87 METRE DALDI 2 DAKİKA 27 SANİYE KALDI

Dünyanın en derin deliklerinden birisi olarak bilinen “Dean’s Blue Hole”da devam eden kupada Şahika Ercümen, sabit ağırlık kategorisinde 87 metreye 2 dakika 47 saniyede dalarak Türkiye rekoru kırıp, organizasyona iyi bir başlangıç yaptı.

Dünyanın en iyi dalgıçlarının katıldığı organizasyon, 23 Temmuz Cuma günü sona erecek.

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