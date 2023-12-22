İsmailağa, ‘Kızıl Goncalar’ dizisini hedef aldı!

Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın paylaştığı ‘Kızıl Goncalar’ dizisi 18 Aralık’ta FOX TV’de yayınlandı.
Seküler Atatürkçü Levent (Özcan Deniz) ve tarikat gölgesinde çocuk yaşta evlendirilen Meryem’in (Özgü Namal) hikayesini anlatan dizi ilk bölümüyle tarikat ve cemaatlerin hedefinde…
Dizinin ilk bölümünde tarikat kursunda bir kız çocuğuna tokat atılma sahnesi vardı. Bu sahne malum kesimlerin büyük tepkisini çekti.
TEPKİLERE NEDEN OLAN O SAHNE
Kur’an okunurken çocuklardan biri “Cüneyt efendi geldi” diye ayağa kalkarak pencereye doğru koşuyor. Çocuklardan sorumlu Kur’an hocası ise “Sen nasıl Kuran’ı bölüyorsun, nasıl sadakallahülazim demeden kalkıyorsun!” diyerek çocuğa tokat atıyor. Hoca “Geçin yerinize! Size ne Cüneyt efendiden size ne! Akranınız mı o sizin, terbiyesizler, ahlaksızlar! Hepiniz kardeşinizin günahının affı için yüzer amenerrasulü okuyorsunuz. Bu sırada dışarı çıkmak da dışarı gitmek de abdest tazelemek de yok!” diyerek çocuklara tepki gösteriyor.
“ASLA KABUL EDİLEMEZ”
İsmailağa Cemaati dizinin kaldırılması için sosyal medya hesabından şu çağrıyı yaptı:
“Allah Teala’nın isimlerini, yüce kitabımız Kuran-ı Kerim’i, dini-tasavvufi kavramlarımızı, mezhep ve tarikat gibi manevi kurumlarımızı, hacı ve hoca gibi çeşitli unvanları hedef alarak dinimizi ve dindarlarımızı aşağılamayı gaye edindiği anlaşılan yayın ve yapımların günümüz medyasında görülebilmesi asla kabul edilemez bir durumdur.”
“ŞİKAYETLER KAYIT ALTINA ALINDI”
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de “FOX TV’de yayına giren son diziye ilişkin çağrı merkezimiz aracılığı ile vatandaşlarımızın şikayet bildirimleri titizlikle kayıt altına alınmaktadır. Tüm şikayetler, söz konusu yayın kuruluşunun denetimi ile sorumlu üst kurul uzmanlarımız tarafından incelenmektedir” açıklamasını yapmıştı.