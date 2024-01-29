Hamdi Alkan’ın eski eşi Canan Hoşgör ile Yusuf Bakoğlu evlendi

Hamdi Alkan eski eşi Canan Hoşgör özel hayatıyla gündem oldu. Canan Hoşgör 3 yıldır beraber olduğu iş insanı Yusuf Bakoğlu ile sessiz sedasız evlendi. Canan Hoşgör’ün kızları da bu özel günün de annelerini yalnız bırakmadı.
Canan Hoşgör, 3 yıldır beraber olduğu iş insanı Yusuf Bakoğlu ile nikah masasına oturdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hoşgör, nikahından kareleri paylaştı.
Canan Hoşgör’ün Hamdi Alkan’la evliliğinden dünyaya gelen Zeynep ve Ayşe adında iki kızı da nikaha katıldı. Oyunculuk yapan Zeynep Alkan “Annemin nikahını görmek de nasip oldu… Bir ömür boyu mutluluklar” paylaşımında bulundu.