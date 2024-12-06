Hama’daki Muhalif Zaferi: Hafız Esad Heykeli Yıkıldı

Hama’ya Giren Muhaliflerin İlk Adımı: Hafız Esad Heykeli Yıkıldı

Suriye’deki iç savaşın yeni bir aşamasına girilirken, muhalif gruplar Halep’ten sonra Hama’yı da ele geçirerek önemli bir zafer kazandı. Kutlamalar sırasında, muhalifler Hafız Esad’a ait heykeli yıkarak, rejime karşı olan direnişlerini sembolize ettiler.

Hama’da Çatışmalar Sonrası Zafer

27 Kasım’da başlayan muhalif ilerleyişi, Esad rejiminin savunma hatlarını kırmasıyla hız kazandı. Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğündeki muhalif gruplar, Halep’i ele geçirdikten sonra Hama iline yöneldi. Şiddetli çatışmaların ardından, Mezarib, Sanayi ve Arbain mahalleleri muhaliflerin kontrolüne geçti. Esad güçlerinin şehri terk etmesiyle, muhalifler Hama’ya zaferle girdi.

Komutan Hasan Abdülğani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hafız Esad’ın tanklarla girip halka zulmettiği Hama’ya, bugün biz tanklarla girip halkımıza özgürlüğü getirdik,” ifadelerini kullandı.

Hafız Esad Heykeli Yıkıldı

Zaferin ardından, gece geç saatlere kadar süren kutlamalar sırasında muhalifler, kent meydanındaki Hafız Esad heykelini yıktı. Heykelin vinçlerle yıkılması, coşkulu bir şekilde kutlandı ve bu anlar kameralara yansıdı. Esad rejiminin simgelerinin ortadan kaldırılması, muhaliflerin zaferlerini pekiştiren bir sembol haline geldi.

Son Gelişmeler: Halep ve Hama’daki Mücadele

Halep’in batı kırsalında 27 Kasım’da başlayan çatışmalar, 30 Kasım’da Halep şehir merkezinin büyük bölümünün muhalifler tarafından ele geçirilmesiyle devam etti. Hama iline yönelen muhalifler, burada da zafer kazandı ve Esad güçleri şehirden çekildi. Bu süreç, Suriye’nin kuzeyindeki bazı bölgelerdeki PKK/YPG unsurlarına karşı yapılan başarılı operasyonlarla da desteklendi.

Hama’daki zaferin ardından, muhalifler, Suriye Milli Ordusu’nun başlattığı “Özgürlük Şafağı Operasyonu” kapsamında Tel Rıfat ilçe merkezini de terörist gruplardan temizledi.

kaynak:https://www.ensonhaber.com