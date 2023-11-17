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Haluk Bayraktar’dan Almanya’ya manidar ‘Eurofighter Typhoon’ cevabı!

Haluk Bayraktar’dan Almanya’ya manidar ‘Eurofighter Typhoon’ cevabı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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17 Kasım 2023 - 16:37
Türkiye’nin İngiltere ve İspanya’dan Avrupa Birliği yapımı 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı almasına Almanya şu anda sıcak bakmıyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “Almanya’yı ikna etmeye çalışıyoruz.” derken Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Bayraktar, “Bu uçakları vermemeleri tıpkı kendi SİHA’larımızı geliştirmemize yol açtığı gibi ülkemizdeki savunma ekosisteminin hızla gelişmesi için de avantaj sağlayacak.” dedi.
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