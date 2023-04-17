Güney Kore, ABD ve Japonya’dan ortak füze savunma tatbikatı

Kuzey Kore’nin geçtiğimiz hafta ilk kez katı yakıtlı kıtalararası bir balistik füze test ettiğini duyurması bölgede bardağı taşıran son damla oldu. Güney Kore, ABD ve Japonya, Doğu Denizi’ndeki uluslararası sularda ortak füze savunma tatbikatına başladı.

Kuzey Kore’nin ardı ardına gerçekleştirdiği füze denemeleri Kore Yarımadası ve çevresinde güvenlik endişelerini artırırken, Güney Kore, ABD ve Japonya, Doğu Denizi’nde uluslararası sularda ortak füze savunma tatbikatına başladı.

Güney Kore ordusu, Aegis füze savunma sistemine sahip savaş gemilerinin yer aldığı tatbikata, Güney Kore’nin ROKS Yulgok Yi I, ABD’nin USS Benfold ve Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetlerinin JS Atago muhripleri ile katıldığını açıkladı.

Dünyada tüm gözlerin çevrildiği tatbikat ABD ile Güney Kore’nin gelişmiş F-35 savaş uçakları dahil yaklaşık 110 savaş uçağı ile gerçekleştirdiği hava tatbikatlarının peşinden geliyor.

Tatbikata ilişkin Güney Kore Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan bir karede 3 ülkenin devasa savaş gemileri yan yana görüldü.

Füze hedeflerine yönelik takip ve tespit faaliyetleri ile istihbarat paylaşımı prosedürlerini içeren tatbikatın, Kuzey Kore’nin nükleer silah ve füze tehdidine karşı 3’lü güvenlik iş birliğini geliştirmek üzere yapıldığı öğrenildi.

Güney Kore donanması sözcüsü Jang Do-young, “Tatbikatların amacı, balistik füzelere karşı yanıt verme kapasitemizi geliştirmek ve Kuzey Kore’nin nükleer ve füze tehditleri artmaya devam ederken ortak operasyonlar yürütme yeteneğimizi güçlendirmektir” dedi.

KUZEY KORE’NİN CEVABI SERT OLABİLİR

Bugün başlayan tatbikatlar ABD’nin Asyalı müttefikleriyle yaptığı askeri tatbikatları işgal provası olarak gören Kuzey Kore’den sert bir yanıt gelmesine neden olabilir.

Kuzey Kore’nin çılgın lideri Kim Jong-Un son dönemde düşman kardeş Güney Kore ile ABD yarsındaki yakınlaşmayı silah gelişimini hızlandırmak için bir bahane olarak kullandı.

Kore Yarımadası’ndaki gerilim son aylarda kısır bir döngüye dönüştü.

Güney Kore, ABD ve Japonya’nın başkent Washington’da yapılan üst düzey savunma görüşmelerinde Kuzey Kore tehdidine karşı düzenli olarak füze savunma ve denizaltı tatbikatları gerçekleştirme konusunda mutabık kaldığı kamuoyuna yansımıştı.

BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA

Kuzey Kore, geçtiğimiz hafta ilk kez katı yakıtlı kıtalararası bir balistik füze test ettiğini duyurmuş, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ise Hwasong-18 füzesinin ülkesinin stratejik caydırıcılığını güçlendireceğini ve nükleer karşı saldırı kabiliyetini artıracağını ifade etmişti. Devlet medyası da füzeyi “şimdiye kadar geliştirilen füzelerin en güçlüsü” olarak nitelemişti.

Kuzey Kore’nin balistik füze fırlatmasının ardından Japonya’nın ulusal uyarı sistemi J-Alert, füzenin Hokkaido yakınlarına düşebileceği gerekçesiyle alarm vermişti. Bölge halkına korunaklı alanlara tahliye uyarısı yapılırken, ilerleyen dakikalarda füzenin ülkenin münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü anlaşılmıştı.