Gündem oldu, herkes bunu konuşuyor: Simpsonlar Reisi’nin öldüğü helikopter kazasını da bildi mi?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ı taşıyan helikopter 19 Mayıs Pazar günü akşam saatlerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle düştü. Kazadan saatler sonra enkaza ulaşan yardım ekipleri yaşam belirtisinin olmadığını belirtti. Ardından yapılan resmi açıklama Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan’ın hayatını kaybettiği duyuruldu. Reisi ve diğer yetkililer için Tahran’da düzenlenen törene katılan İranlılar, Reisi’nin matemini tutarken sosyal medya platformlarında da birçok görüntü paylaşılıyor. Onlardan biri de “The Simpsons” dizisine aitti.