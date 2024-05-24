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Gündem oldu, herkes bunu konuşuyor: Simpsonlar Reisi’nin öldüğü helikopter kazasını da bildi mi?

Gündem oldu, herkes bunu konuşuyor: Simpsonlar Reisi’nin öldüğü helikopter kazasını da bildi mi?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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24 Mayıs 2024 - 16:46
Helikopter kazasında İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin hayatını kaybetmesi sonrası tüm gözler Tahran’a çevrildi. Helikopter kazasına ilişkin birçok görüntü sosyal medyada gündem oldu. Gündem olan ve herkesin konuştuğu bir başka görüntü ise Simpsonlar oldu. Simpsonlar’a ait olduğu iddia edilen helikopter kazası görüntüsü sonrası “The Simpsons dizisi helikopter kazasını bildi mi” sorusu gündemde.

Gündem oldu, herkes bunu konuşuyor: Simpsonlar Reisi'nin öldüğü helikopter kazasını da bildi mi? - Sayfa 1

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ı taşıyan helikopter 19 Mayıs Pazar günü akşam saatlerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle düştü. Kazadan saatler sonra enkaza ulaşan yardım ekipleri yaşam belirtisinin olmadığını belirtti. Ardından yapılan resmi açıklama Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan’ın hayatını kaybettiği duyuruldu. Reisi ve diğer yetkililer için Tahran’da düzenlenen törene katılan İranlılar, Reisi’nin matemini tutarken sosyal medya platformlarında da birçok görüntü paylaşılıyor. Onlardan biri de “The Simpsons” dizisine aitti.

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Gündem oldu, herkes bunu konuşuyor: Simpsonlar Reisi'nin öldüğü helikopter kazasını da bildi mi? - Sayfa 2

Reisi ve Abdullahiyan’ın ani ölümü sonrası, kazanın detaylarını merakla takip edenler, sosyal medyada birçok ‘teori’ ile karşılaştı. Helikopter kazasının ardından dijital platformlarda teyitlenmemiş birçok iddia hızla yayıldı.

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Gündem oldu, herkes bunu konuşuyor: Simpsonlar Reisi'nin öldüğü helikopter kazasını da bildi mi? - Sayfa 3

Yıllar öncesinden yayınlanan bölümleriyle şoke edici şekilde salgın hastalıklardan, seçim tahminlerine kadar nokta atışı yorumlar yapan Simpsonlar için “Helikopter kazasını bildi mi” sorusu gündeme geldi. Peki, Simpsonlar Reisi’nin öldüğü helikopter kazasını bildi mi?

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Gündem oldu, herkes bunu konuşuyor: Simpsonlar Reisi'nin öldüğü helikopter kazasını da bildi mi? - Sayfa 4

Sosyal medya uygulaması X’te (eski adıyla Twitter) animasyon televizyon komedisi olan “The Simpsons” dizisinin geçmiş bölümlerinde İran’da gerçekleşen helikopter kazasının işlendiği iddia edildi. “The Simpsons” diziyle ilgili daha önce de önemli olayları bildiği iddiasıyla paylaşımlar yapıldı.

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Gündem oldu, herkes bunu konuşuyor: Simpsonlar Reisi'nin öldüğü helikopter kazasını da bildi mi? - Sayfa 5

 Görüntülerin çizgi filme ait olmadığı ve yapay zeka kullanılarak oluşturulduğu tespit edildi. Açık kaynaklar dizinin bölümleri incelendiğinde fotoğrafların yer aldığı bir bölümün olmadığı tespit edildi.

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Gündem oldu, herkes bunu konuşuyor: Simpsonlar Reisi'nin öldüğü helikopter kazasını da bildi mi? - Sayfa 6

Paylaşımı yapan hesap incelendiğinde gönderinin altına görüntüyü yapay zekaya kendisinin çizdirdiğiyle ilgili bir açıklama yaptığı tespit edildi.

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Gündem oldu, herkes bunu konuşuyor: Simpsonlar Reisi'nin öldüğü helikopter kazasını da bildi mi? - Sayfa 7

İddiaya konu olan fotoğraflar yapay zeka tespit araçlarına yüklendiğinde görüntülerin yapay zeka ile oluşturulduğuna dair bulguların ortaya çıktığı görüldü.

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