Roma seyahatinin ardından gazetecilere çağrı! Bildirgeye dikkat çekildi…

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun beraberindeki gazeteci heyetiyle Roma çıkarması yapması gündemdeki yerini koruyor. 45 gazetecinin bulunduğu seyahatin konaklama ve ulaşım maliyetlerinin toplam 10 milyon TL’yi bulduğu iddia edilmiş, Ekrem İmamoğlu ise yaptığı açıklamada ‘Gazetecileri davet etmemiz kadar doğal bir şey yok’ demişti.
Söz konusu ziyaret, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Onur Kurulu’nun 22 Mayıs Çarşamba günü yaptığı toplantıda değerlendirildi ve ardından da açıklama yapıldı.
“GAZETECİ, ÇIKAR VE NÜFUZ SAĞLAYACAK HABERCİLİKTEN KAÇINMALIDIR”
“Gazeteciler görevlerini yaparken Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ni dikkate almalıdır. Bildirgeye göre gazeteci yayın yaparken öncelikle halkın haber alma hakkı, mesleğin temel ilkeleri ve özgürlükçü demokrasi ölçütlerini göz önünde bulundurur. Gazeteci, mağdurun, güçsüzün, yoksulun, ötekileştirilenin ve sesini duyuramayanların sesi olmakla yükümlüdür” denilen açıklamada bildirgenin kurumsal çıkar ve davetler maddesine göre; gazetecinin çıkar ve nüfuz sağlayacak habercilikten kaçınması, mesleğini gölgeleyecek, itibarını sarsacak türden oluşumlar içerisinde yer almaması gerektiğine dair maddesi hatırlatıldı.
Gazetecilerin katıldığı ziyaretlere dair “Masraflarını ticari kuruluşların karşıladığı gezilere katılarak karşılığında ürün ve marka tanıtımı içeren yayın yapılmamalıdır. İstisnai durumlarda gidilen ve masrafları karşılanan gezinin haber yapılması halinde de gezinin davet olduğu açıkça belirtilmelidir” hatırlatması yapılırken, “Hem iktidarın hem de muhalefetin liderleri, belediye başkanları sahip olduğu kaynakların, kamu kaynağı olduğunu unutmadan hareket etmelidir. Haber amaçlı toplantılarda, yurt içi ve yurt dışı gezilerde kamu vicdanını yaralayan abartılı harcamalardan kaçınılmalıdır. Siyasetçiler haber amaçlı toplantı ve gezilerine her medya kuruluşundan bir temsilciyi davet edebilmeli, akreditasyon uygulamamalıdır. Kamuoyunun dikkatine sunarız” denildi.
Toplantının ardından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:
“Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü konusunda ağır ihlallerin yaşandığı ülkemizde haberin yurttaşlara ulaştırılma sürecinde birçok sorun ortaya çıkmaktadır. İşten atılma, siyasetçiler tarafından hedef gösterilme, saldırıya uğrama, haksız gözaltı ve tutukluluk tehdidi altındaki gazeteciliğin gündeminde etik sorunlar da önemli yer tutmaktadır.
Son olarak gazetecilerin katıldığı yurt dışı gezilerle ilgili etik tartışmalar yaşanmıştır. Gazeteciler görevlerini yaparken Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ni dikkate almalıdır. Bildirgeye göre gazeteci yayın yaparken öncelikle halkın haber alma hakkı, mesleğin temel ilkeleri ve özgürlükçü demokrasi ölçütlerini göz önünde bulundurur. Gazeteci, mağdurun, güçsüzün, yoksulun, ötekileştirilenin ve sesini duyuramayanların sesi olmakla yükümlüdür.
Bildirgenin kurumsal çıkar ve davetler maddesine göre; gazeteci, çıkar ve nüfuz sağlayacak habercilikten kaçınmalıdır. Mesleğini gölgeleyecek, itibarını sarsacak türden oluşumlar içerisinde yer almamalıdır.
Masraflarını ticari kuruluşların karşıladığı gezilere katılarak karşılığında ürün ve marka tanıtımı içeren yayın yapılmamalıdır. İstisnai durumlarda gidilen ve masrafları karşılanan gezinin haber yapılması halinde de gezinin davet olduğu açıkça belirtilmelidir. Hem iktidarın hem de muhalefetin liderleri, belediye başkanları sahip olduğu kaynakların, kamu kaynağı olduğunu unutmadan hareket etmelidir. Haber amaçlı toplantılarda, yurt içi ve yurt dışı gezilerde kamu vicdanını yaralayan abartılı harcamalardan kaçınılmalıdır.
Siyasetçiler haber amaçlı toplantı ve gezilerine her medya kuruluşundan bir temsilciyi davet edebilmeli, akreditasyon uygulamamalıdır. Kamuoyunun dikkatine sunarız.”