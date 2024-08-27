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Fransa ile Rusya arasında ‘Telegram’ krizi!

Fransa ile Rusya arasında ‘Telegram’ krizi!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Ağustos 2024 - 14:58
Fransa ile Rusya arasında ‘Telegram’ krizi yaşanıyor. Telegram’ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) olan Pavel Durov’un Paris’de gözaltına alımıştı. Rusya, Fransa’ya Pavel Durov’a erişimi talep eden nota verirken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan açıklama geldi.

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