Eski haber spikeri Reha Muhtar, 19 Ağustos’ta İstanbul Sarıyer’deki evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılmış, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Hastaneden taburcu olan Reha Muhtar, Bebek’te görüntülendi. Arkadaşıyla mekanda oturup sohbet eden Muhtar’ın son hali dikkat çekti.

BEBEK’E GİTTİ

Aramızda Kalmasın’ın haberine göre, zayıflayan Reha Muhtar’ın halsiz hali dikkatlerden kaçmadı.

“TANRIYLA ALLAH İLE YAŞAYACAĞIM”

Arkadaşlarının yardımıyla ayakta duran Muhtar, “Sağlık hayatta en önemli şey. ‘Her şey benim’ derken bir anda hayatta hiçbir şeyiniz kalmıyor. Etrafımdaki herkes elimdeki her şeyi aldı. Buna çocuklarım da dahil. Tanrıyla Allah’la yaşayacağım”

Geçtiğimiz haftalarda Reha Muhtar’ı hastanede ziyaret eden Uğur Dündar, sosyal medya hesabından şu açıklama yapmıştı:

“Sevgili arkadaşım Reha Muhtar’ı hastanede ziyaret ettim. Doktorları, sağlık durumunun hızla iyileştiğini ve artık rehabilitasyon aşamasına geçileceğini söylediler. Meslektaşları ve sevenlerine duyurulur.”