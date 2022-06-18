Filenin Sultanları, Sırbistan’a boyun eğdi

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi’nin ikinci hafta etabındaki ikinci maçında Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Nilson Nelson Spor Salonu’nda oynanan maçta kazanan 3-2’lik skorla Sırbistan oldu.

Filenin Sultanları, Brezilya’nın başkenti Brasilia’da kozlarını paylaştığı Sırbistan’a 25-19, 15-25, 20-25, 25-22 ve 15-13’lük setler sonucunda 3-2 mağlup oldu. İlk seti kaybettiğimiz mücadelede daha sonra etkili oyunumuzla 2-1 öne geçmemize rağmen üstünlüğümüzü koruyamadık ve arka arkaya kaybettiğimiz iki set neticesinde parkeden elimiz boş ayrıldık.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi’nin ikinci hafta etabı ilk maçında da ev sahibi Brezilya’ya 3-1 mağlup olmuştu.

1. SET: 25-19 (Sırbistan)

2. SET: 15-25 (Türkiye)

3. SET: 20-25 (Türkiye)

4. SET: 25-22 (Sırbistan)

5. SET: 15-13 (Sırbistan)