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Filenin Sultanları, Sırbistan’a boyun eğdi

Filenin Sultanları, Sırbistan’a boyun eğdi
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18 Haziran 2022 - 11:54

Filenin Sultanları, Sırbistan’a boyun eğdi

Filenin Sultanları, Sırbistana boyun eğdi

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi’nin ikinci hafta etabındaki ikinci maçında Sırbistan’a 3-2 mağlup oldu. Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi’nin ikinci hafta etabı ilk maçında da ev sahibi Brezilya’ya 3-1 yenilmişti.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi’nin ikinci hafta etabındaki ikinci maçında Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Nilson Nelson Spor Salonu’nda oynanan maçta kazanan 3-2’lik skorla Sırbistan oldu.

Filenin Sultanları, Brezilya’nın başkenti Brasilia’da kozlarını paylaştığı Sırbistan’a 25-19, 15-25, 20-25, 25-22 ve 15-13’lük setler sonucunda 3-2 mağlup oldu. İlk seti kaybettiğimiz mücadelede daha sonra etkili oyunumuzla 2-1 öne geçmemize rağmen üstünlüğümüzü koruyamadık ve arka arkaya kaybettiğimiz iki set neticesinde parkeden elimiz boş ayrıldık.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi’nin ikinci hafta etabı ilk maçında da ev sahibi Brezilya’ya 3-1 mağlup olmuştu.

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1. SET: 25-19 (Sırbistan)
2. SET: 15-25 (Türkiye)
3. SET: 20-25 (Türkiye)
4. SET: 25-22 (Sırbistan)
5. SET: 15-13 (Sırbistan)

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