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AK Partili vekil maaşını az buldu: “Bu iş maaşla yapılacak iş değil”

AK Partili vekil maaşını az buldu: “Bu iş maaşla yapılacak iş değil”
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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26 Eylül 2023 - 10:45

Sakarya’da konuşan AKP Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, yaptıkları çalışmaya göre milletvekili maaşlarının azlığından yakındı.

Sakarya’da konuşan AKP Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, yaptıkları çalışmaya göre milletvekili maaşlarının yetersiz kaldığını söyledi.

Hizmet İş Sendikası Sakarya Şubesi’nde sendikanın genişletilmiş temsilciler toplantısı eğitim programına katılan ve aynı zamanda FİSKOBİRLİK Genel Başkanı da olan AKP Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, milletvekili maaşları ile ilgili sözleri dikkat çekti.

Milletvekillerinin 2023 yılı aylık maaşının 73 bin 379 TL olduğuna, her masrafının da maaşlarından karşılandığını belirten Bayraktar, şunları söyledi:

“Vekil maaşı konusu çok gündeme geliyor. Bir vekilin masrafları çok ciddi arkadaşlar. Her yaptığımız masraf bize aittir ve vekil maaşı dışında bir şeyimiz yok. Bir vekil özgür olmalı. İçimizde bu ülkeyi parsellemeye alışmış insanlar, belki bir kısım medya vekillerin özgür olmasını istemiyor.

Rabbime hamdolsun fındığımız var, arka planda bir miktar birikimimiz var… Yoksa bu maaşlarla vekillerin bu çalışmayı yapabilme imkanı yok. Az demiyorum çok iyi para ama yapılan işe göre az. Niye tartışılıyor bu konu? Muhtemelen vekillerin özgür olmasını istemiyorlar. Kanun yaparken bir yerlere muhtaç olmalarını istiyorlar.

Yoksa bu iş maaşla yapılacak bir iş değil kutsal bir iş. Aldığımız maaşla her şeye rağmen çok fevkinde bir iş yapıyoruz. Bu iş maaşla falan öyle yapılacak bir iş değil. Kutsal, bu ülkede kaç kişi vekil olmuş. Ben Kirazlı köyündenim. Kocaali’den benim bölgemden 3 tane vekil olmuş, ikisi burada yaşamamış. Ben yerli olup da orada kalıp da vekil olan adamım, kardeşinizim. Belki 100 yıl daha bu imkan gelmeyecek. Önemini biliyoruz ama şu vekillerin pozisyonunun tartışılma meselesinin başka bir amaca hizmet ettiğini düşünüyorum.”
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