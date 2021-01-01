Aygün Aydın böyle yardım istedi: Eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle…
Oyuncu Aygün Aydın hakkında, sosyal medya hesabından “Türk milletine yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı” gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Aydın’ın ‘Türk milletini alenen aşağılama’ suçundan 2 yıla kadar hapsi istendi. Bu olaylarına üzerine Aygün Aydın sosyal medya hesabından resmen yardım çığlıkları attı. Aydın’ın paylaşımına binlerce yorum yağdı.
Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Aygün Aydın hakkında, sosyal medya hesabından “Türk milletine yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı” gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Aydın’ın ‘Türk milletini alenen aşağılama’ suçundan 2 yıla kadar hapsi istendi.
Hapis isteminin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aydın, takipçilerinden resmen yardım istedi. Parasının olmadığını, avukatının ve ailesinin olmadığını ifade eden Aydın, şok eden açıklamalarda bulundu.
Vekalete verdiği 3 avukat tarafından dolandırıldığını; 3 kere hapse girdiğini, yapılan karalamalar yüzünden iş yapamadığını ve para kazanamadığını yazan Aydın, herkesi şoke eden açıklamalarla devam etti.
Aydın, “Magazin programında bana atılan eskort iftirasına ve kışkırtmalara karşı söylediklerimi çarpıtıp beni iki yıl hapse atmak istiyorlar. Ben bunları gerçekte Türk milleti kurum ve organlarına söylemedim magazin camiasına söyledim.
Süreç için avukatlara ihtiyacım var. Avukatların parasını ödemek için ne yazık ki eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle” dedi.
Aygün Aydın Kimdir?
1995 İstanbul doğumlu olan Aygün Aydın, Beykent Üniversitesi Tv Haberciliği ve Programcılığı bölümünde eğitim aldı.
Ravi İncigöz ve Mustafa Ceceli’nin “Şeker” klibinde yer aldı.
Aygün Aydın, Bu Tarz Benim adlı moda programı ile tanındı.