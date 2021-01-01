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Aygün Aydın böyle yardım istedi: Eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle…

Aygün Aydın böyle yardım istedi: Eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle…
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23 Kasım 2021 - 14:06

Aygün Aydın böyle yardım istedi: Eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle…

Oyuncu Aygün Aydın hakkında, sosyal medya hesabından “Türk milletine yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı” gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Aydın’ın ‘Türk milletini alenen aşağılama’ suçundan 2 yıla kadar hapsi istendi. Bu olaylarına üzerine Aygün Aydın sosyal medya hesabından resmen yardım çığlıkları attı. Aydın’ın paylaşımına binlerce yorum yağdı.

Aygün Aydın böyle yardım istedi: Eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle... - Sayfa 1

Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Aygün Aydın hakkında, sosyal medya hesabından “Türk milletine yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı” gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Aydın’ın ‘Türk milletini alenen aşağılama’ suçundan 2 yıla kadar hapsi istendi.

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Aygün Aydın böyle yardım istedi: Eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle... - Sayfa 2

Hapis isteminin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aydın, takipçilerinden resmen yardım istedi. Parasının olmadığını, avukatının ve ailesinin olmadığını ifade eden Aydın, şok eden açıklamalarda bulundu.

Aygün Aydın böyle yardım istedi: Eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle... - Sayfa 3

Vekalete verdiği 3 avukat tarafından dolandırıldığını; 3 kere hapse girdiğini, yapılan karalamalar yüzünden iş yapamadığını ve para kazanamadığını yazan Aydın, herkesi şoke eden açıklamalarla devam etti.

Aygün Aydın böyle yardım istedi: Eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle... - Sayfa 4

Aydın, “Magazin programında bana atılan eskort iftirasına ve kışkırtmalara karşı söylediklerimi çarpıtıp beni iki yıl hapse atmak istiyorlar. Ben bunları gerçekte Türk milleti kurum ve organlarına söylemedim magazin camiasına söyledim.

Aygün Aydın böyle yardım istedi: Eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle... - Sayfa 5

Süreç için avukatlara ihtiyacım var. Avukatların parasını ödemek için ne yazık ki eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle” dedi.

Aygün Aydın böyle yardım istedi: Eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle... - Sayfa 6

Aygün Aydın Kimdir? 

1995 İstanbul doğumlu olan Aygün Aydın, Beykent Üniversitesi Tv Haberciliği ve Programcılığı bölümünde eğitim aldı.

Aygün Aydın böyle yardım istedi: Eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle... - Sayfa 7

Ravi İncigöz ve Mustafa Ceceli’nin “Şeker” klibinde yer aldı.

Aygün Aydın böyle yardım istedi: Eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle... - Sayfa 8

Aygün Aydın, Bu Tarz Benim adlı moda programı ile tanındı.

Aygün Aydın böyle yardım istedi: Eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle... - Sayfa 9
Aygün Aydın böyle yardım istedi: Eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle... - Sayfa 10
Aygün Aydın böyle yardım istedi: Eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle... - Sayfa 11
Aygün Aydın böyle yardım istedi: Eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle... - Sayfa 12
Aygün Aydın böyle yardım istedi: Eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle... - Sayfa 13
Aygün Aydın böyle yardım istedi: Eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle... - Sayfa 14
Aygün Aydın böyle yardım istedi: Eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle... - Sayfa 15
Aygün Aydın böyle yardım istedi: Eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle... - Sayfa 16
Aygün Aydın böyle yardım istedi: Eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle... - Sayfa 17
Aygün Aydın böyle yardım istedi: Eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle... - Sayfa 18
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