Euro Bölgesi’nden beklenti üstü büyüme

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Euro Bölgesi’nin 2024 yılı ikinci çeyrek GSYH’sine dair verilerini açıkladı.

Yayımlanan verilere göre, 20 üyeli Euro Bölgesi’nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2024’ün ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 büyüme gösterirken, piyasanın beklentisi yüzde 0,2 olabileceği yönündeydi.

Euro Bölgesi’nde GSYH, ikinci çeyrekte 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 0,6 büyüme kaydetti. Ekonomistlerin beklentisi yüzde 0,5 büyüme tarafındaydı.

İspanya’nın yayımladığı rapora göre, Temmuz ayında enflasyonun düşük enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle beklenenden çok daha fazla zayıflayarak yüzde 2,9’a gerilediğini gösterdi.