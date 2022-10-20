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Ukrayna savaşında son durum: Canlı yayında açıklandı… İşte Ukrayna’nın askeri hedefi

Ukrayna savaşında son durum: Canlı yayında açıklandı… İşte Ukrayna’nın askeri hedefi
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20 Ekim 2022 - 13:09

Ukrayna’daki savaş son sürat devam ederken ABD’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Ukrayna ordusunun ABD’li danışmanı Kiev’in hedefini CNN International yayınında açıkladı.

Ülkenin doğu bölgelerinde yoğunlaşan Ukrayna Savaşı can almaya devam ediyor.

Rus ordusu savaşın ilk gününde hedefini ülkenin başkenti Kiev olarak belirlemiş, aylarca süren mücadelenin ardından Ukrayna’nın kalbini düşürememişti.

Daha sonra hedefini Donbass olarak belirleyen ve bu bölgede ilerleyişe geçen Rus ordusu bir süredir savunma pozisyonunda.

Zira Ukrayna güçleri haftalardır farklı noktalardan taarruza geçmiş durumda.

İŞTE UKRAYNA’NIN ASKERİ HEDEFİ

Ukrayna ordusunun taarruzu devam ederken ABD’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Ukrayna ordusunun ABD’li danışmanı Kiev’in hedefini açıkladı.

CNN Intarnational’dan Erin Burnett’e konuşan Dan Rice, Kiev’in 2014’ten bu yana Rusya’ya kaybettiği tüm toprakları geri almak istediğini söyledi.

Rice’a göre, Ukrayna Rusya ile müzakere etmeyi reddedecek ve Sovyetler Birliği’nin çöktüğü yıl olan 1991 sınırlarına dönmekte ısrarcı olacak.

MÜZAKEREDE TEK ŞARTI OLACAK

Başka bir deyişle bu sınırlara geri dönülmesi Ukrayna’nın olası bir müzakerede de tek şartı olacak.

Rusya, geçtiğimiz haftalarda Ukrayna’da işgal ettiği Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk bölgelerini resmen ilhak ettiğini açıklamıştı.

Referandumdan ‘evet’ kararı çıkması üzerine Putin Moskova’da düzenlediği tören ile bu bölgeleri Rusya’nın bir parçası olarak kabul etmişti.

PUTİN SIKIYÖNETİM KARTINI OYNADI

Rusya dün ise bu bölgelerde sıkıyönetim ilan ederken savaşın süreceği sinyalini vermişti.

Ancak Ukrayna’da askeri anlamda zorlanan Rusya, yine geçen hafta bu nedenle seferberlik ilan etmişti.

Ukrayna lideri Zelenski ise Kırım da dahil Rusya’nın ilhak ettiği tüm bölgeleri geri alana kadar savaşacaklarını söylüyor.

Zelenski geçtiğimiz haftalarda Rus mevkidaşı ile herhangi bir barış görüşmesi olasılığını resmi olarak ‘imkansız’ olarak ilan etmiş ve şu değerlendirmede bulunmuştu;

‘O (Putin) haysiyet ve dürüstlüğün ne olduğunu bilmiyor. Bu nedenle Rusya ile diyaloğa hazırız, ancak Rusya’nın başka bir cumhurbaşkanıyla diyaloğa hazırız.’

Başka bir deyişle Zelenski bu açıklaması ile görüşmelerin Rusya’da bir lider değişimi sonrası yapılabileceğini dünyaya ilan etti.

Putin geçtiğimiz dönemde yaptığı anayasa değişiklikleri ile 2036’ya kadar iktidarda kalabiliyor.

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