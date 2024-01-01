MAHSUN KIRMIZIGÜL’DEN BEKLENEN BÜYÜK ADIM

Türk sinemasının en önemli figürlerinden biri olan Yılmaz Güney, sadece filmleriyle değil, hayatıyla da bir

efsane olarak hafızalarda yer alıyor. Sinemanın “Çirkin Kral”ı, gerek yönetmenliği, gerek senaristliği,

gerekse oyunculuğuyla dünya çapında tanınmış bir sanatçıydı. Zorluklar içinde geçen yaşamı, sistemle

olan mücadelesi ve sinemaya kazandırdığı devrimci bakış açısı, onu Türk ve dünya sinemasında eşsiz bir

yere taşıdı. Ancak, Yılmaz Güney’in hayatını anlatan bir sinema filmi çekme girişimleri, yıllardır büyük bir

heyecanla konuşulmasına rağmen bir türlü gerçekleşmedi. Peki bu proje neden hayata geçirilemedi?

Yılmaz Güney’in Hayatını Anlatan Bir Film Neden Çekilemedi?

Yılmaz Güney’in hayatını beyaz perdeye taşıma girişiminde bulunan birçok yapımcı, bu projeyi

gerçekleştirmek için ilk olarak Güney ailesinden, özellikle de Yılmaz Güney’in eşi Fatoş Güney’den izin

almak zorundaydı. Ancak, bugüne kadar bu izin hiçbir yapımcıya verilmedi. Fatoş Güney, Yılmaz Güney’in

hayatını anlatan bir projeye onay vermekte hep çekingen davrandı. Medyada sık sık bu tür haberler çıksa

da, “Yılmaz Güney’in hayatını anlatan film çekilecek” başlıkları hep havada kaldı.

Fatoş Güney’in bu projeye neden sıcak bakmadığı ise geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Yılmaz Güney’in

yakın dostlarından Aydemir Akbaş, rahmetli olmadan önce hastanede Fatoş Güney’i ziyaret ettiğinde, bu

konunun gündeme geldiğini ifade etti. Fatoş Güney, “Eğer Mahsun Kırmızıgül’den böyle bir teklif gelseydi,

ben izin verirdim” demiş. Bu cümle, belki de yıllardır hayata geçirilemeyen bu projenin kilit noktası oldu.

Mahsun Kırmızıgül: Yılmaz Güney’in Yolundan Giden Yönetmen

Mahsun Kırmızıgül, sanat kariyerine müzikle başlamış, ancak sonrasında sinemaya yönelerek kendini

farklı bir platformda da kanıtlamıştır. İlk yönetmenlik deneyimi olan Beyaz Melek ile büyük beğeni

toplayan Kırmızıgül, sonrasında çektiği Güneşi Gördüm ve New York’ta Beş Minare gibi filmlerle hem

Türkiye’de hem de yurtdışında ciddi bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Yönetmenliği kadar senaristlik

yeteneği de takdir toplayan Kırmızıgül, toplumsal meseleleri cesur bir şekilde beyaz perdeye taşımasıyla

tanınıyor.

Fatoş Güney’in Mahsun Kırmızıgül’e olan güveni ve ona izin verebileceğini ifade etmesi, Yılmaz Güney’in hayatını anlatan filmin çekilebilmesi için büyük bir adım olarak değerlendirilebilir. Mahsun Kırmızıgül’ün sinemadaki başarısı, toplumsal olaylara olan duyarlılığı ve Yılmaz Güney’in izinden gitmesi, böyle bir projenin altından kalkabileceğini gösteriyor. Yılmaz Güney’in Hayatı: Sinemada Anlatılmayı Bekleyen Bir Efsane Yılmaz Güney’in hayatı, sıradan bir biyografi filmiyle geçiştirilemeyecek kadar derin ve çok katmanlıdır. Adana’nın küçük bir köyünden çıkıp sinema dünyasının zirvesine tırmanan, yoksullukla, adaletsizlikle, sansürle ve hapishaneyle mücadele eden bir adamın hikâyesi… Sadece sinemada değil, hayatın her alanında devrimci bir duruş sergileyen Güney, Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye kazanarak dünya çapında da tanınmıştır. Ancak ödülleri kadar, sistemle mücadelesi, politik duruşu ve toplum için sinemayı bir silah olarak kullanması da onun efsaneleşmesinde önemli bir rol oynamıştır. Yılmaz Güney’in sinemaya getirdiği bu devrimci bakış açısını anlatmak, sadece bir yönetmenlik becerisi değil, aynı zamanda derin bir toplumsal ve politik bilinç gerektirir. İşte tam da bu noktada Mahsun Kırmızıgül devreye giriyor. Yılmaz Güney’in filmlerine duyduğu hayranlığı ve onun izinden gitme arzusunu sık sık dile getiren Kırmızıgül, bu büyük projeyi gerçekleştirebilecek belki de en doğru isimlerden biri. Mahsun Kırmızıgül’e Düşen Görev: Yılmaz Güney’i Anlatmak Türk sinemasında toplumsal meseleleri cesurca ele alan Mahsun Kırmızıgül, Yılmaz Güney’in sinemasal mirasını devam ettiren ender isimlerden biri olarak kabul ediliyor. Kırmızıgül’ün sinemasında, Güney’in toplumcu gerçekçiliğine benzer bir anlatı dili bulunuyor. Bu nedenle Fatoş Güney’in ona güvenmesi ve izin verebileceğini ifade etmesi, aslında bu projenin belki de en büyük engelinin ortadan kalkması anlamına geliyor. Mahsun Kırmızıgül, şu sıralar yeni projeleriyle meşgul olsa da, Yılmaz Güney’in hayatını beyaz perdeye taşımak gibi büyük bir sorumluluğu üstlenmesi bekleniyor. Kapadokya’da devam eden çekimlerine ek olarak, Star TV için hazırlayacağı başka bir projeyle de gündemde olan Kırmızıgül, aynı zamanda sahne çalışmalarına da devam ediyor. Sinema ve müzik arasında kurduğu denge, onun çok yönlü bir sanatçı olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Ancak, Yılmaz Güney gibi bir efsanenin hayatını anlatmak, belki de kariyerinin en büyük meydan okuması olacaktır. Türk Sinemasında Yılmaz Güney’in Mirası