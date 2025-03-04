EDİP AKBAYRAM’A VEDA: ZÜLFÜ LİVANELİ’DEN DUYGUSAL UĞURLAMA

Türk müziğinin önemli isimlerinden Edip Akbayram, 2 Mart 2025 tarihinde 75 yaşında hayata veda etti. Akbayram’ın cenaze töreni, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sanatçı dostları ve sevenlerinin katılımıyla gerçekleşti. Ünlü sanatçının vefatı, Türk müziği camiasında derin bir üzüntü yaratırken, dostları ve sanat dünyasının önde gelen isimleri onu son bir kez uğurlamak için toplandı.

Zülfü Livaneli’nin Duygusal Konuşması

Edip Akbayram’ın en yakın dostlarından biri olan Zülfü Livaneli, törene katılarak duygu dolu bir konuşma yaptı. Livaneli, Akbayram’ı “sosyalizmin savunucusu ve Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına sıkı sıkıya bağlı bir insan” olarak tanımladı. Ayrıca, Akbayram’ın hayatı boyunca halk müziğini sahneye taşımak için verdiği mücadeleyi ve müzikle toplumun çeşitli kesimlerine dokunma amacını vurguladı. Livaneli, Akbayram’ın sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda büyük bir insan hakları savunucusu olduğunu belirtti.

Son Vedada Anlamlı Anlar

Törende, Zülfü Livaneli’nin Akbayram’ın tabutuna son bir öpücük bırakması, katılımcılardan büyük alkış aldı. Bu anlamlı hareket, Livaneli’nin, hayatını müziğe ve insanlığa adamış olan dostuna olan sevgi ve saygısının bir ifadesi olarak kaydedildi. Edip Akbayram’ın cenaze törenine katılan diğer sanatçılar ve dostları, onun müziğe kattığı eşsiz değeri ve toplumun çeşitli kesimleriyle kurduğu bağları hatırlatarak, Akbayram’a olan saygılarını dile getirdi.

Türk Müzik Camiası İçin Büyük Kaybı

Edip Akbayram, Türk halk müziği alanında kendine önemli bir yer edinmiş, genç yaşlardan itibaren birçok unutulmaz esere imza atmıştır. Hem şarkı söyleyen bir sanatçı olarak hem de toplumsal olaylara duyarlılığı ile tanınan Akbayram, genç nesillere halk müziğini sevdiren isimlerden biri olmuştur. Akbayram’ın ölümünün ardından sanat dünyasında bir boşluk oluşmuş, onu tanıyan ve seven birçok kişi büyük bir kayıp yaşadığını belirtmiştir.

Kaynak:https://www.ensonhaber.com/