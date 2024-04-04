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Edin Dzeko’dan Mauro Icardi’ye yanıt

Edin Dzeko’dan Mauro Icardi’ye yanıt
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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04 Nisan 2024 - 13:20

Atakaş Hatayspor karşısında attığı golle krallık yarışında Edin Dzeko’ya yetişen Mauro Icardi’ye Boşnak yıldızın yanıtı gecikmedi. Tecrübeli santrfor, Adana Demirspor karşısında ağları sarsarak, bu sezonki 19. golünü attı, krallık yarışında zirvede tek başına yer aldı.

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