Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Kendisine çirkin denildiği için ağlamıştı! Cesur pozları sosyal medyayı salladı…

Kendisine çirkin denildiği için ağlamıştı! Cesur pozları sosyal medyayı salladı…
2 views
07 Mart 2022 - 15:28

Kendisine çirkin denildiği için ağlamıştı! Cesur pozları sosyal medyayı salladı…

Euphoria dizisinde Cassie karakterini canlandıran Sydney Sweeney son dönemlerin popüler isimlerinden. Geçtiğimiz günlerde ‘çirkin’ yorumları yüzünden ağlayan ünlü oyuncunun cesur paylaşımları sosyal medyayı sallıyor…

Kendisine çirkin denildiği için ağlamıştı! Cesur pozları sosyal medyayı salladı… - Sayfa 1

Euphoria dizisinde Cassie karakterini canlandıran Sydney Sweeney dizinin özellikle son sezonundaki oyunculuğuyla oldukça popüler oldu.

Kendisine çirkin denildiği için ağlamıştı! Cesur pozları sosyal medyayı salladı… - Sayfa 2

Zendaya’nın başrolde olduğu dizinin başarılı isimlerinden Sydney Sweeney Instagram’ı aktif kullanıyor.

Kendisine çirkin denildiği için ağlamıştı! Cesur pozları sosyal medyayı salladı… - Sayfa 3

Sydney Sweeney geçtiğimiz günlerde sosyal medyada kendine çirkin denildiği için gözyaşlarını tutamadı ve canlı yayında ağladı.

Kendisine çirkin denildiği için ağlamıştı! Cesur pozları sosyal medyayı salladı… - Sayfa 4

‘ÇİRKİN’ YORUMU AĞLATTI

Ünlü isim canlı yayında ağlarken şunları söyledi: “Ben böyle bir şeyi birine asla yapmazdım. Asla. Ama… Bence insanların bu söylediklerinin bizi gerçekten incittiğini görmesi çok önemli. Biliyorum, insanlar okumayabilirsin ya da okumamalısın ama sonuçta ben de bir insanım. Sabahlığımı giyip köpeğimle oturup televizyon izliyorum. Bilmiyorum… İnsanların sosyal medyada daha kibar olmasını rica ediyorum. Çünkü bu çok kötü bir durum…”

Kendisine çirkin denildiği için ağlamıştı! Cesur pozları sosyal medyayı salladı… - Sayfa 5

Sydney Sweeney ağlayınca sosyal medya yıkıldı. Ünlü oyuncunun Instagram’daki iddialı pozlarına binlerce yorum ve beğeni yağdı.

Kendisine çirkin denildiği için ağlamıştı! Cesur pozları sosyal medyayı salladı… - Sayfa 6

Sydney Sweeney daha önce Netflix dizisi Everything Sucks, Hulu dizisi The Handmaid’s Tale ve HBO mini dizisi Sharp Objects’te oynamıştı.

Kendisine çirkin denildiği için ağlamıştı! Cesur pozları sosyal medyayı salladı… - Sayfa 7

2019 yılında ise ‘Euphoria’ ile birlikte yine büyük beğeni topladı. Ünlü isim cesur sahnelerde muhteşem performans göstererek dizide öne çıktı.

Kendisine çirkin denildiği için ağlamıştı! Cesur pozları sosyal medyayı salladı… - Sayfa 8
Kendisine çirkin denildiği için ağlamıştı! Cesur pozları sosyal medyayı salladı… - Sayfa 9
Kendisine çirkin denildiği için ağlamıştı! Cesur pozları sosyal medyayı salladı… - Sayfa 10
Kendisine çirkin denildiği için ağlamıştı! Cesur pozları sosyal medyayı salladı… - Sayfa 11
Kendisine çirkin denildiği için ağlamıştı! Cesur pozları sosyal medyayı salladı… - Sayfa 12
Kendisine çirkin denildiği için ağlamıştı! Cesur pozları sosyal medyayı salladı… - Sayfa 13
Kendisine çirkin denildiği için ağlamıştı! Cesur pozları sosyal medyayı salladı… - Sayfa 14
Kendisine çirkin denildiği için ağlamıştı! Cesur pozları sosyal medyayı salladı… - Sayfa 15
Kendisine çirkin denildiği için ağlamıştı! Cesur pozları sosyal medyayı salladı… - Sayfa 16
Kendisine çirkin denildiği için ağlamıştı! Cesur pozları sosyal medyayı salladı… - Sayfa 17
Kendisine çirkin denildiği için ağlamıştı! Cesur pozları sosyal medyayı salladı… - Sayfa 18
Kendisine çirkin denildiği için ağlamıştı! Cesur pozları sosyal medyayı salladı… - Sayfa 19
Kendisine çirkin denildiği için ağlamıştı! Cesur pozları sosyal medyayı salladı… - Sayfa 20
Kendisine çirkin denildiği için ağlamıştı! Cesur pozları sosyal medyayı salladı… - Sayfa 21
Kendisine çirkin denildiği için ağlamıştı! Cesur pozları sosyal medyayı salladı… - Sayfa 22
Kendisine çirkin denildiği için ağlamıştı! Cesur pozları sosyal medyayı salladı… - Sayfa 23
Kendisine çirkin denildiği için ağlamıştı! Cesur pozları sosyal medyayı salladı… - Sayfa 24

Kendisine çirkin denildiği için ağlamıştı! Cesur pozları sosyal medyayı salladı… - Sayfa 26

Kendisine çirkin denildiği için ağlamıştı! Cesur pozları sosyal medyayı salladı… - Sayfa 32

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vladimir Putin’in Rus jimnastikçi sevgilisi ile ilgili çarpıcı iddia! Çatışmadan korumak için…Vladimir Putin’in Rus jimnastikçi sevgilisi ile ilgili çarpıcı iddia! Çatışmadan korumak için…
Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya estetiksiz hali ile şok etti! Son paylaşımları mest etti…Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya estetiksiz hali ile şok etti! Son paylaşımları mest etti…
Eda Taşpınar’a Instagram ‘dur’ dedi! Pornografik bulunup kaldırıldıEda Taşpınar’a Instagram ‘dur’ dedi! Pornografik bulunup kaldırıldı
Jose Sosa ile görüntülenen gizemli güzel Fikret Orman’ın yeğeni Gamze Orman çıktı!Jose Sosa ile görüntülenen gizemli güzel Fikret Orman’ın yeğeni Gamze Orman çıktı!
Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ aynı projede iddiası!Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ aynı projede iddiası!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Petrol ve doğal gazdan sonra bir rekor da kömürde!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Paris’in en ünlü caddesini koyunlar doldurdu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Demet Evgar’dan 8 Mart Kadınlar Günü Eylemi: Tek Başına Sokağa Çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rusya’nın saldırılarından kaçan siviller Lviv’de stadyumu sığındı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Vladimir Putin’in Rus jimnastikçi sevgilisi ile ilgili çarpıcı iddia! Çatışmadan korumak için…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya estetiksiz hali ile şok etti! Son paylaşımları mest etti…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rusya ‘dost olmayan’ ülkeleri tek tek ilan etti!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Eda Taşpınar’a Instagram ‘dur’ dedi! Pornografik bulunup kaldırıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kendisine çirkin denildiği için ağlamıştı! Cesur pozları sosyal medyayı salladı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ABD’den Rusya’ya gözdağı: Uçaklarımız teyakkuzda bekliyor
SON DAKİKA HABERLERİ
Petrol ve doğal gazdan sonra bir rekor da kömürde!Mart 7, 2022-4:50 pm
Rusya ‘dost olmayan’ ülkeleri tek tek ilan etti!Mart 7, 2022-3:37 pm
ABD’den Rusya’ya gözdağı: Uçaklarımız teyakkuzda bekliyorMart 7, 2022-2:33 pm
Kar yağışı uyarısı! İstanbullular dikkat!Mart 7, 2022-11:33 am
Son dakika: Altın fiyatı 2 bin, petrol 130 doları aştı! Piyasalar yeni haftada gözünü zirvede açtıMart 7, 2022-11:08 am
Borsa haftaya düşüşle başladıMart 7, 2022-10:35 am
Brent petrolün varil fiyatı Rus petrolüne ambargo endişeleriyle 130 doların üzerine çıktıMart 7, 2022-10:32 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !