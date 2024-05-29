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Dört büyük tavuk firmasına dev ceza

Dört büyük tavuk firmasına dev ceza
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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29 Mayıs 2024 - 18:45

Rekabet Kurulu, Türkiye’nin dört büyük tavuk şirketine ceza yağdırdı. Milyarlık ceza hem de anlaşmayla kesildi. Şirketler, Rekabet Kurulu’yla anlaşarak, cezayı ödemeyi kabul etti.

Rekabet Kurulu’nda Türkiye’nin önde gelen herkesin bildiği dört markaya birden ceza kesti. Cezanın nedeni ise bu dört firmanın Rekabetin Korunması Hakkında Kanuna uymaması…

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, Kurumun beyaz et sektöründe yürüttüğü soruşturmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Beyaz ve kırmızı et piyasalarına yönelik çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyleyen Birol Kule, rekabete aykırı işlemler yapan firmalara idari yaptırımlar uyguladıklarını ifade etti. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Kule’nin açıklaması şöyle:

“Bu soruşturmalardan en kapsamlı olanı, rekabete hassas bilgi değişimi yoluyla Kanunumuzun ilgili maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi AŞ (Lezita), As Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda San. ve Tic. AŞ (As Ofis), Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi AŞ (Banvit), Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Paz. San. ve Tic. AŞ (Beypiliç), CP Standart Gıda San. ve Tic. AŞ (CP), Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Tic. AŞ (Erpiliç), Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Tic. San. AŞ (Gedik), Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ (Hastavuk), Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşl. San. Tic. AŞ (Keskinoğlu) ve Şenpiliç Gıda Sanayi AŞ (Şenpiliç) ünvanlı 10 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturmamızdır. Lezita hakkında ayrıca nihai satış noktalarının yeniden satış fiyatını tespit ettiği iddiasına yönelik de soruşturma yürüttük.”

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