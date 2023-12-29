Dolarda yeni rekor: Zirveyi gördü!

Dolar/TL yılın son gününe günlük kayıp trendini sürdürerek 29,50’li seviyelerden başlarken yatırımcılar bugün yayımlanacak olan Merkez Bankası’nın (TCMB) para ve kur politikası metnini izleyecekler.

Yaklaşık yedi milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücrete tahmin bandının üst eşiğinde yapılan yüzde 49 artış, uzmanlara göre yüzde 36 olan 2024 enflasyon hedefinin yukarı revize edilmesi olasılığın yükseltti. TCMB enflasyon tahminini 8 Şubat’ta yayımlayacağı enflasyon raporuyla açıklayacak.

TCMB para politikası karar metinlerinde her ne kadar enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında sınırlı bir iyileşmenin başladığını belirtiyor olsa da yükselen faizlere rağmen yurtiçi talebin enflasyon baskılarını canlı tuttuğuna da dikkat çekiyor.

Uzmanlar ise yüksek faizlere rağmen perakende satış ve kredi kartı harcamaları verisinin işaret ettiği yurtiçi talebin güçlü olduğuna, bu nedenle tahminlerin üst bandında gerçekleşen ücret artışının hem talep hem de üretim maliyetleri üzerinden enflasyona orta vadeye yayılan bir etkisi olacağına dikkat çekiyorlar.

TL’DE KAYIP SERİSİ SÜRÜYOR

TL, Eylül başından bu yana zaman zaman hafiflese de devam eden günlük sınırlı değer kaybını bugün de sürdürdü. Geçen haftayı 29,2395 ile kapatan dolar/TL bu sabah 29,5120 seviyesindeydi. TL Aralık ayında yüzde 2,1 değer yitirdi.

TL bu seviyelerden kapanması halinde yılı yüzde 36,6 değer kaybıyla tamamlamış olacak. Değer kaybının bir bölümü politika faizinin suni olarak düşük bırakıldığı, döviz kurunun ise kamu kuruluşlarının satışlarıyla kontrol altında tutulduğu seçim öncesi dönemde meydana geldi. Kaybın büyük bölümü ise para politikasında sıkılaşmanın henüz yerleşmediği Haziran ayında gerçekleşti. Eylül başından itibaren ise TL’nin düzenli ancak sınırlı değer kayıpları görülüyor. TCMB Haziran ayından bu yana 34 puan faiz artırdı.

Yeni ekonomi yönetiminin başa geldiği Hazirandan Ekim ortasına kadar neredeyse aralıksız yükselerek 8,500 puanı aşan BIST-100 endeksi .XU100, Aralık başında 8,000 puanın altına geldikten sonra keskin düşüşler kaydetti.

Kısa vadeli ortalamaların altına inen Borsa İstanbul’da düşüş hafta başında hacimlerin düşmesiyle birlikte hız kazandı. Pazartesi günü 7,250 puanın altına sarkan BIST-100 endeksi dün yüzde 1,87 toparlanarak 8,400 puan eşiğine yaklaştı.

Endeks bu seviyeden kapanması halinde bu yıl yüzde 30,7 yükselmiş olacak.

ULUSLARARASI PİYASALAR

Asya borsaları yılın son işlem gününde soluklandı. Bölge borsaları üst üste iki yıldır verdiği kayıpların ardından ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek yıl faiz indirimlerine başlayacağı beklentilerinin desteğiyle bu yılı artıda kapamaya hazırlanıyor.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,27 geriledi ancak beş ayın zirvesine yakın seyretti ve üst üste iki yıl keskin kayıp vermesinin ardından bu yılı yüzde 5 artıda kapamaya hazırlanıyor.

Dolar, üst üste iki yıl yükselmesinin ardından piyasaların faiz indirimlerinin Mart’ta başlayacağı beklentilerinin etkisiyle 2023’ü ekside kapamaya hazırlanıyor. Yatay seyirle bu sabah 101,18 seviyesinde bulunan dolar endeksi aylık bazda yüzde 2’nin biraz üzerinde, yıllık bazda ise yüzde 2,2 gerilemiş olacak.