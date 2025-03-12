DENİZ BAYSAL’DAN ÇOCUK SAHİBİ OLMAMA AÇIKLAMASI!

Ünlü oyuncu Deniz Baysal, annelik ve çocuk sahibi olma konusundaki düşüncelerini ilk kez bu kadar açık dile getirdi. Baysal, “Neden çocuk sahibi olmak istemiyorum?” sorusuna verdiği samimi yanıtla magazin ve sosyal medyada gündem oldu.

“ÇOCUK SAHİBİ OLMAK ZORUNDA DEĞİLİM”

Başarılı oyuncu, yaptığı açıklamada, “Toplumun kadınlara dayattığı çocuk sahibi olma zorunluluğunu kabul etmiyorum. Ben kadın olarak sadece anne olmak zorunda değilim” diyerek, bireysel tercih hakkını savundu.

“KENDİMİ HAZIR HİSSETMİYORUM”

Deniz Baysal, çocuk sahibi olmama kararının arkasında yatan sebepleri de şöyle açıkladı:

“Şu an kendimi ne psikolojik ne de fiziksel olarak çocuk yetiştirmeye hazır hissetmiyorum. Annelik çok büyük bir sorumluluk ve bu sorumluluğu sadece toplum istedi diye almak istemiyorum.“

“TOPLUMSAL BASKIYA HAYIR”

Açıklamasında kadınlara yönelik toplumsal baskıya da değinen Baysal, “Her kadının annelik içgüdüsü olmak zorunda değil. Kendini anne olmak zorunda hissetmeyen kadınlar da güçlü, değerli ve saygıdeğerdir” dedi.

SOSYAL MEDYADA DESTEK YAĞDI

Deniz Baysal’ın bu samimi sözleri, kısa sürede sosyal medyada büyük destek buldu. Birçok kadın takipçisi, “Cesur açıklama, yalnız değilsin“, “Kadınların tercihlerine saygı duyulmalı“, “Toplumsal baskıya karşı örnek bir duruş” gibi yorumlar yaparak oyuncuya destek verdi.

SEVENLERİNDEN OLUMLU YORUMLAR

Hayranları, Baysal’ın açıklamasını “samimi ve güçlü” bulurken, “Kadınlar çocuk doğurmadığında da değerlidir” mesajını vurguladılar.

KADINLARIN TERCIH HAKKI VURGULANDI

Deniz Baysal, yaptığı bu açıklamayla, kadınların kendi hayatları üzerinde söz sahibi olmalarının önemini ve anneliğin bir zorunluluk değil, kişisel tercih olduğunu güçlü şekilde dile getirdi.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com