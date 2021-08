Damat | Tween Kendi E-Spor Ligini Kuruyor

D’S Damat, Damat | Tween gibi markaları bünyesinde bulunduran Orka Holding’den bir ilk daha. Orka, kendi e-spor ligini kuruyor.

Türkiye’de ve yurt dışında spora ve sporcuya verdiği destekler ve sponsorluklarla da bilinen Damat Tween, şimdi de e-spor’da kendi ligini açarak yeni bir başlangıca imza atıyor. FIFA üzerinden oyunların oynanacağı Damat Tween Lig, ekim ayı itibariyle başvuruları almaya başlayacak.

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu: “E-spor, dünyada ve ülkemizde büyümeye her sene katlanarak devam ediyor. Türkiye’de e-sporda 8 binin üzerinde takım, 45 bin takıma kayıtlı oyuncu ve 3 binin üzerinde lisanslı sporcu yer alıyor. Damat Tween Lig ile e-spor severlere yarışmak ve ödül kazanmak için oldukça keyifli müsabakalar yaratacağız.”

Dünya çapında erkek giyime yön veren ve modayı fayda ve konfor ekseninde hayat tarzına dönüştüren Damat Tween, dijitalleşmeyle birlikte yükselen değerlere öncelik tanıyan yapısıyla yeni bir trende imza atıyor. Orka Holding bünyesinde yer alan dünyaca ünlü marka, e-spor’da da Damat Tween Ligini açarak, e-spor severlerle buluşmaya hazırlanıyor. FIFA üzerinden oyunların oynanacağı Damat Tween Lig, ekim ayı itibariyle başvuruları almaya başlayacak.

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, ‘‘E-spor, ülkemizde büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Türkiye’de e-sporda 8 binin üzerinde takım, 45 bin takıma kayıtlı oyuncu ve 3 binin üzerinde lisanslı sporcu yer alıyor. Günümüz dünyasında e-spor çok popüler ve aynı zamanda büyümeye de her sene katlanarak devam eden bir spor dalı. E-spor sporcularına, yarışmak ve ödül kazanmak için oldukça keyifli müsabakalar yaratacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

“Spora ve sporcuya desteğimiz sürecek”

Damat Tween olarak, spora olan desteklerine hem offline hem de online katkıda bulunmaya devam edeceklerinin altını çizen Süleyman Orakçıoğlu “Damat Tween bugün Türkiye’nin en önemli üç büyük takımın sponsorluğunu ve yurtdışında da en önemli takımların sponsorluğunu gerçekleştiriyor. Her zaman spora ve sporcuya olan desteklerimizi sürdüreceğiz’’ diye konuştu.

“Grup maçlarında rövanş olacak”

Orka Holding Pazarlama İletişim Direktörü Vildan Yıldırım da dünyada kısa sürede büyük hayran kitlesine sahip olan e-sporun ülkemizde de büyük ilgi gördüğünü söyledi. Vildan Yıldırım, ‘’ Orka Holding olarak her zaman trendleri takip ediyoruz ve bunu koleksiyonlarımızla, gerçekleştirdiğimiz çekimlerimizle, sponsorluklarımızla yansıtmaya devam ediyoruz. Geleceğimiz olan gençler için yaptığımız her çalışma bizim için çok kıymetli. Türkiye’de ve dünyada özellikle gençlerin takip ettiği e-spor tarafında çok uzun süredir çalışıyoruz. Artık kendi ligimizi açıyoruz. Grup maçları rövanşı olacak şekilde ilerleyeceğiz. Müsabakalarımızın sonunda finale kalan e-spor oyuncularımızla online canlı yayında final heyecanını yaşayacağız” diye konuştu.

Damat Tween’in halen yurt içinde Erkek Milli Futbol Takımları, Galatasaray Spor Kulübü, Trabzonspor Futbol Takımı, Tofaş Basketbol Takımı, Darüşşafaka Basketbol Takımı, yurt dışında Genoa Cricket And Futbool Club, Deportivo Alaves FC, Fortitudo Bologna FC, South Africa Natinoal, TD Systems Baskonia, Referess Committee of the Royal Spanish Football Federation ve NK Istra FC ile sponsorluk anlaşmaları sürüyor.